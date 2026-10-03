Estas son las señales de alerta del túnel carpiano que ya afecta al 3 % de habitantes de Ecuador

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

El uso frecuente de computadoras, celulares y otras actividades que implican movimientos repetitivos de la muñeca está relacionado con la aparición del síndrome del túnel carpiano, según especialistas consultados por EL COMERCIO.

Los especialistas señalan que esta afección puede provocar síntomas como adormecimiento, dolor y, en casos más avanzados, pérdida de fuerza en las manos. Además una investigación de la Universidad de Guayaquil menciona que ya afecta al 3 % de la población en Ecuador.

Túnel carpiano aparece tras uso prolongado del mouse

El uso excesivo del mouse puede favorecer la aparición del síndrome del túnel carpiano.

Las jornadas laborales de Nicole Gómez se extienden por 12 horas. Durante ese tiempo, el uso del mouse y del teclado es constante: su trabajo le exige hacer clic y teclear de manera repetitiva. Con el paso de los días, esa rutina comenzó a convertirse en una pesadilla.

Todo empezó con una molestia en la mano derecha. Al principio, Nicole no le dio mayor importancia. Pensó que podía tratarse de una mala fuerza y que el dolor desaparecería por sí solo. La molestia se concentraba principalmente en el dedo pulgar.

“Me daba masajes, pero ese dolor no se iba. Pasaban los días y me dolía mucho más. Ahí fue cuando tomé la decisión de hacerme ver”, cuenta.

Tras realizarse runa ecografía, su doctora le confirmó que padecía el síndrome del túnel carpiano, un diagnóstico que la joven escuchaba hablar por primera vez. “Deben hacerme terapias primero para que disminuya el dolor y también fortalecer los músculos”, dice.

Actualmente, la joven de 25 años asegura que ya no puede utilizar su mano derecha con normalidad. Tampoco puede sostener objetos pesados y los movimientos repetitivos le provocan dolor.

Un síndrome que afecta mayormente a las mujeres

Síndrome del túnel carpiano afecta mayormente a las mujeres.

Este síndrome es ocasionado por la presión en el nervio mediano en el túnel carpiano. Se trata de un conducto estrecho situado en la muñeca, específicamente en el lado de la palma de la mano.

Cuando el nervio mediano se comprime al atravesar el túnel carpiano, pueden aparecer síntomas como entumecimiento, hormigueo, dolor y debilidad en los dedos y la mano.

La traumatóloga Gabriela Táquez india que el síndrome del túnel carpiano se está convirtiendo en una de las neuropatías más comunes de las manos en pacientes de Ecuador, sobre todo entre mujeres adultas de mediana edad.

Una investigación de la Universidad de Guayaquil, publicada en 2019, señala que el síndrome del túnel carpiano afecta al 3% de la población en Ecuador. La condición es más frecuente en mujeres: alcanza el 5,8%, frente al 0,6% en hombres. La mayor incidencia en mujeres se registra entre los 40 y 60 años.

“Por su anatomía, las mujeres suelen tener un túnel carpiano de menor tamaño, por lo que pequeñas variaciones de presión pueden comprimir más fácilmente el nervio mediano“, explica.

También puede deberse al efecto de las hormonas sobre el revestimiento de los tendones del túnel carpiano.

El adormecimiento puede ser una señal de alerta

El síndrome del túnel carpiano se presenta cuando hay una compresión del nervio menor de la mano.

El traumatólogo y ortopedista Rafael Vargas explica que una de las primeras señales puede ser la parestesia o mejor conocida como esa sensación de adormecimiento de los dedos, especialmente durante la noche. Según el especialista, algunas personas pueden despertarse con la mano dormida o con dolor y sentir alivio después de moverla.

Vargas también relacionó esta afección con el uso frecuente de las manos en determinadas actividades. Mencionó entre los posibles factores el uso del celular, de la computadora y del mouse, así como los ejercicios con pesas.

En esto coincide la doctora Táquez, quien además recalca que los movimientos repetitivos de la muñeca influyen en gran medida.

Pausas activas y posición de la muñeca durante el trabajo

Los especialistas recomiendan hacer pausas activas para evitar el El uso excesivo del mouse puede favorecer la aparición del síndrome del túnel carpiano.

Los especialistas recomiendan hacer pausas activas de dos a tres minutos cada 45 minutos, en los que se estire los dedos y se hagan movimientos circulares con las muñecas. El mouse ergonómico también es otra de las alternativas, y recalcan el evitar con las manos flexionadas. “Cuidado con las posturas nocturnas”, enfatiza el médico.

Nicole cuenta que en el trabajo le cambiaron su mouse normal a un mouse ergonómico, pero que no tuvo resultados favorables. “En mi experiencia no me ha ayudado, porque yo siento que trabajo mucho más el dedo pulgar que me hace sentir más pronunciado el dolor”

Táquez explicó que un mouse ergonómico puede ser una alternativa, aunque señaló que lo más importante es que permita mantener la muñeca y el antebrazo en una posición neutra, sin doblar la muñeca hacia arriba o hacia un lado. “La idea es reducir la presión sobre el nervio mediano sin dejar de trabajar”.

¿Cuándo puede ser necesaria una cirugía?

El uso excesivo del mouse puede favorecer la aparición del síndrome del túnel carpiano.

El síndrome del túnel carpiano puede llegar a requerir una intervención quirúrgica, si no se lo trata adecuadamente y a tiempo.

De acuerdo con Taquez, la cirugía se plantea cuando falla el tratamiento conservador, que puede incluir medicación y terapia física, e incluso cuando tampoco funciona la infiltración de corticoides en la muñeca.

La especialista explicó que la liberación quirúrgica del túnel carpiano se realiza cuando existe déficit motor o atrofia de los músculos que forman la eminencia tenar, relacionados con el nervio mediano.

Vargas también señaló que los cuadros pueden avanzar hasta presentar pérdida de fuerza y que existen tratamientos que incluyen medicación, infiltración, terapia física y cirugía, dependiendo de la situación del paciente.

El traumatólogo enfatiza que ninguna crema va a solucionar la condición. “Recuerden que no se trata de un problema superficial, si no de un presión constante del nervio mediana, entonces con la curita jamás vas curarte“.

Síndrome del túnel carpiano; preguntas frecuentes

❓¿Qué es el síndrome del túnel carpiano? Es una afección causada por la compresión del nervio mediano al atravesar el túnel carpiano, un conducto ubicado en la muñeca. Esta compresión puede provocar adormecimiento, hormigueo, dolor y debilidad en los dedos y la mano. En casos avanzados puede producir pérdida de fuerza y atrofia muscular. ❓¿Qué síntomas pueden alertar sobre el síndrome del túnel carpiano? El adormecimiento u hormigueo de los dedos, especialmente durante la noche, puede ser una de las primeras señales.

El traumatólogo Rafael Vargas explica que algunas personas se despiertan con la mano dormida o con dolor y sienten alivio después de moverla. La enfermedad también puede provocar debilidad y pérdida de fuerza conforme avanza. ❓¿El uso del mouse, celular y computadora puede causar túnel carpiano? El uso frecuente de estos dispositivos y los movimientos repetitivos de la muñeca pueden estar relacionados con la aparición o agravamiento de los síntomas.

Los especialistas Rafael Vargas y Gabriela Táquez mencionan el uso de computadoras, celulares y mouse entre las actividades que implican movimientos repetitivos. También señalan otros posibles factores, como determinados ejercicios con pesas. ❓¿Cuándo puede ser necesaria una cirugía para tratar el túnel carpiano? La cirugía puede considerarse cuando el tratamiento conservador no funciona o cuando existe déficit motor o atrofia muscular.

El tratamiento puede incluir medicamentos, terapia física e infiltraciones con corticoides. Según Gabriela Táquez, la liberación quirúrgica del túnel carpiano se plantea cuando estas alternativas no dan resultado o cuando existen signos de afectación motora. ❓ ¿Cómo se puede prevenir el síndrome del túnel carpiano durante el trabajo? Los especialistas recomiendan realizar pausas activas de dos a tres minutos cada 45 minutos y mantener la muñeca en una posición neutra.

Durante las pausas se pueden estirar los dedos y hacer movimientos circulares con las muñecas. Un mouse ergonómico también puede ser una alternativa si permite mantener alineados el antebrazo y la muñeca, sin doblarla hacia arriba o hacia los lados.

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