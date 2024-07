Después del feriado del 24 de mayo que Ecuador tuvo en su calendario por la Conmemoración de la Batalla de Pichincha, ¿cuál es el siguiente?

El feriado por la Batalla del Pichincha cayó sábado, pero de acuerdo con la Ley de Feriados que faculta a moverlo al día hábil más próximo para fomentar el turismo y actividades económicas, se trasladó al 9 de agosto.

El feriado de julio

El 25 de julio se conmemora la fundación de la ciudad de Guayaquil; sin embargo, por caer en día jueves, se traslada al viernes 26 para que los guayaquileños puedan tener un feriado de tres días de descanso.

Este es un feriado local, por lo que solo los guayaquileños podrán acogerse a este día de asueto.

La Alcaldía de Guayaquil ha preparado un sinnúmero de actividades para que sus pobladores puedan distraerse y a la vez conocer más de su cultura y su ciudad.

Bajo el liderato de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se desarrollarán programas como Guayaquil de 2 000 colores, en el Malecón 2000.

La programación de las fiestas julianas se extiende hasta finales de mes e incluyen actividades como las Olimpiadas de Adultos Mayores y clases gratuitas de zumba en el Malecón 2000. Ferias artesanales y de emprendimientos tienen su espacio, así como campañas de adopción de mascotas.

¿Cuándo será el próximo feriado?

Según el calendario de feriados del Ministerio de Turismo, la siguiente fecha de descanso nacional corresponde a la conmemoración del Primer Grito de la Independencia, que se dio el 10 de agosto de 1809.

Como en los casos anteriores, esta fecha cae en sábado, por lo que se trasladará el feriado al viernes 9 de agosto.

Este feriado sí es de carácter nacional y no es recuperable, es decir que no debes pagar las horas que no trabajes ese día.

