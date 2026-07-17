Ecuador activa vigilancia por caso sospechoso de sarampión

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador activó los protocolos de vigilancia epidemiológica y respuesta rápida tras la detección de un caso sospechoso de sarampión, este viernes 17 de julio de 2026.

Las acciones de Ecuador por el caso sospechoso de sarampión

Como medida preventiva, la institución implementó un cerco epidemiológico y una estrategia de vacunación contra el sarampión en Cuenta, provincia de Azuay.

La cartera de Estado informó este 17 de julio de 2026 que las acciones incluyen barridos domiciliarios realizados por personal de la Dirección Provincial de Salud del Azuay.

Este equipo recorre sectores estratégicos para verificar los carnés de vacunación y aplicar las dosis correspondientes contra el sarampión.

Monitoreo y prevención en Cuenca

Además, el MSP ejecuta labores de monitoreo tanto a nivel comunitario como en establecimientos de salud públicos y privados. El objetivo es identificar posibles casos sospechosos y fortalecer las medidas de prevención del sarampión en Cuenca.

Síntomas a tener en cuenta

Entre los síntomas de sarampión que requieren atención médica inmediata se encuentran:

Fiebre alta

Erupciones cutáneas caracterizadas por manchas rojas no vesiculares

Tos persistente

Secreción nasal

Conjuntivitis

El Ministerio recomendó acudir al centro de salud más cercano si se presentan estos síntomas, evitar la automedicación y restringir el contacto directo con poblaciones vulnerables, como niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Ecuador libre de transmisión endémica

El MSP recordó que Ecuador mantiene la certificación como país libre de transmisión endémica de sarampión.

Este estatus resulta del desempeño epidemiológico, las coberturas de vacunación y el trabajo técnico desplegado por el personal sanitario en todo el territorio nacional.

En 2026, Ecuador reforzó la vigilancia del sarampión por otros casos reportados en otros países de Región, según informó EL COMERCIO el 31 de enero.

Vigilancia ante el incremento regional

No obstante, la institución señaló que el incremento de casos registrados en la región de las Américas durante 2025 y el alto flujo migratorio asociado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 han motivado el mantenimiento de una vigilancia epidemiológica permanente para preservar el estatus sanitario del país.

Recomendaciones preventivas

Como parte de las recomendaciones preventivas, el Ministerio exhortó a la ciudadanía a fortalecer las medidas de higiene. Entre ellas se incluyen:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel

Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con el antebrazo o un pañuelo desechable

Evitar tocarse el rostro con las manos sucias

Asimismo, recomendó el uso de mascarilla y el mantenimiento del distanciamiento físico en espacios cerrados con alta concurrencia cuando existan cuadros respiratorios.

Llamado a padres y cuidadores

El MSP hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para revisar el carné de vacunación. Es fundamental verificar que niños, adolescentes y adultos cuenten con las dosis correspondientes conforme al esquema nacional vigente.

Vacunas seguras y gratuitas

Finalmente, la institución recordó que las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas en todos los centros de salud del país. Reiteró que la prevención y el mantenimiento de las coberturas de inmunización constituyen una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad.

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