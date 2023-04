En Rumiñahui se busca que 135 000 personas se capaciten sobre posible erupción del Cotopaxi

Los habitantes de Rumiñahui esperan que la información sobre el volcán pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Fotos: Roxana Madrid / El Comercio

Roxana Madrid (I)

En el cantón Rumiñahui continúan las capacitaciones a la población ante una posible erupción del volcán Cotopaxi.

Desde septiembre del 2022, 12 493 personas han sido capacitadas de forma directa y otras 63 304 de manera indirecta.

El coloso de los Andes presenta una actividad moderada, con emisiones de gas y ceniza. Los técnicos monitorean de forma permanente la parte sísmica, deformación de la elevación y emisiones de gas y ceniza.

Benjamín Bernard, técnico del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, indicó este 27 de abril de 2023 que en las últimas semanas de abril no se registraban cambios en la actividad del coloso.

Sin embargo, la preparación de la ciudadanía ante una eventual erupción del volcán se realiza con antelación. La idea es que la gente sepa cómo actuar en ese caso y a dónde dirigirse para resguardar su integridad.

El Municipio de Rumiñahui creó en 2022 un plan de preparación, respuesta y resiliencia para anticiparse a emergencias en el cantón, como inundaciones, movimientos de masa y a una posible erupción del volcán Cotopaxi.

Así, mantiene una coordinación directa con la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) y la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE).

Capacitaciones sobre la erupción

Fausto Hidalgo, director de Gestión de Riesgos del Municipio de Rumiñahui, señala que el volcán Cotopaxi es uno de los más monitoreados en Sudamérica, por lo que cualquier cambio o variación en su actividad es alertado a tiempo.

Con la batuta de la Dirección municipal competente se realizan capacitaciones en forma de cascada; esto quiere decir que, se capacita a una persona y esta tiene la responsabilidad de pasar la voz al resto de integrantes del hogar.

Las charlas son acerca de prevención de riesgos, actividad del volcán Cotopaxi y protocolos de actuación.

En cuanto a la unidades educativas, 912 personas han sido instruidas de forma directa y 16 980 de manera indirecta.

De las 24 instituciones que se encuentran en riesgo, 20 de ellas han sido parte de simulacros basados en los procedimientos diseñados con el Ministerio de Educación.

A la par, se han realizado ferias informativas que han llegado a 12 493 habitantes del cantón.

Se espera que las capacitaciones lleguen a 135 000 personas. La continuidad de este proceso corresponde a la nueva administración municipal que se posesiona el próximo mes.

"Al momento, estamos haciendo una repotenciación del sistema de alerta temprana, dejando el tema de las rutas de evacuación, la identificación de los albergues, estimación en cuanto a costos que necesita la próxima administración para intervenir en todas estas líneas", señala Hidalgo.

Opiniones divididas

Patricia Torres, moradora del barrio Central, indica que "sí están preparándose desde el Municipio. Han hecho simulacros por la parte de arriba (Selva Alegre), que son los más afectados".

Ella sugiere a las nuevas autoridades entrantes que mantengan informada a la población sobre la actividad del volcán. De la misma forma, espera que puedan llegar a la mayor cantidad de personas de Rumiñahui con las capacitaciones.

Torres vive cerca de la iglesia de Sangolquí -considerada una zona segura- por lo que reconoce que se siente un poco aliviada en el caso de que llegara a erupcionar el volcán porque podría acercarse a ese punto y mantenerse a salvo.

Para, Germán Vinueza, morador de la tercera edad del sector Luis Cordero (uno de los afectados por el posible descenso de lahares), opina que no se ha hecho la socialización adecuada de la información sobre el Cotopaxi.

A él le gustaría que haya un mayor vínculo de las autoridades municipales con los pobladores para que la información llegue a todos los habitantes del cantón, sobre todo a los más vulnerables como son: adultos mayores, niños, mujeres, personas con discapacidad.

Aun así, Vinueza ya tiene lista su mochila de emergencia con documentos de identidad, agua embotellada, mascarilla, linterna, alimentos no perecibles, medicinas básicas y otros.

Flor Alfonso, moradora del barrio El Colibrí, reconoce que no se siente preparada ante una erupción del coloso. “Dicen que vienen a dar las charlas y para dónde tenemos que irnos -pero no sé- en el rato de la hora uno no sabe para dónde correr”, asegura, por lo que piensa que la situación sería un caos.

Zonas de riesgo ante una erupción

De acuerdo con los estudios como parte del plan elaborado, cerca de 34 000 personas se encuentran en zonas de riesgo ante una posible erupción del volcán.

Los sectores afectados por un descenso de lahares -por parte del río Santa Clara- son: Rumipamba, San Fernando, Luz de América, Carlos Gavilanes, Selva Alegre, La Florida, Coperal, Luis Cordero, Yahuachi, San Rafael, La Concepción, Capelo.

Mientras que, entre los afectados por el río Pita se encuentran: La comuna de Callapamba, San Francisco, La Colina, Playa Chica, El Triángulo.

Según las estimaciones económicas, las afectaciones a los predios ubicados alrededor del río Pita serían superiores a los USD 480 millones.

Asimismo, hay espacios que, si bien no tendrían una afectación por lahares, van a quedarse incomunicados (sin vías y conectividad), por lo que se verían perjudicados de forma colateral.

Se trata de Loreto, Callapamba, El Colibrí, El Racho, La Colina, la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE) y de la Fábrica de municiones Santa Bárbara.

Zonas seguras y albergues temporales

Asimismo, se han determinado 44 zonas seguras por cada uno de los sectores que van desde Rumipamba hasta El Triángulo. Estos sitios están fuera de la zona de expansión de lahares (se alejan de los ríos).

En estos sitios -a unos 300 metros aproximadamente- las personas pueden transitar.

También hay 24 zonas de albergues temporales, que corresponden a estructuras físicas municipales. Se han identificado tres centros de acopio, así como zonas limpias o de alimentación para el ganado.

Según las estimaciones de Gestión de Riesgos, de las 34 000 personas que se encuentran en zonas de riesgo, alrededor de 5 700 necesitarían asistencia humanitaria en alojamientos temporales.

Hidalgo recomienda a la ciudadanía seguir las fuentes oficiales del Instituto Geofísico y la Secretaría de Gestión de Riesgos, para mantenerse correctamente informados.

Si quiere conocer más información sobre los peligros volcánicos, planes de emergencia, mapas de evacuación, sirenas, puede visitar el siguiente link.

