Río Dos Mangas vuelve a desbordarse y deja sectores aislados en Santa Elena

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El río Dos Mangas volvió a desbordarse la mañana de este miércoles 4 de noviembre de 2026, en la parroquia Manglaralto, al norte de la provincia de Santa Elena. Las fuertes lluvias provocaron el incremento del caudal y dejaron varios sectores anegados, una situación que complica la movilidad de los habitantes de esta comunidad.

El nuevo desbordamiento ocurre en medio de una etapa de precipitaciones que afecta a distintas localidades de la provincia. La emergencia también genera preocupación entre los moradores de Dos Mangas, donde la crecida del afluente dificulta la conexión con otros sectores.

Hasta el momento, no existe un balance oficial sobre los daños materiales ni el número de personas afectadas por este nuevo episodio.

Lluvias provocan una nueva crecida del río Dos Mangas

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas elevaron el caudal del río Dos Mangas hasta provocar un nuevo desbordamiento. El y alcanzó sectores de la parroquia Manglaralto.

La situación se presentó durante la mañana de este miércoles, cuando los habitantes encontraron zonas de la comunidad bajo el agua. El incremento del caudal forma parte de las emergencias que enfrentan varias localidades de Santa Elena durante esta temporada de lluvias.

El nuevo episodio también evidencia la recurrencia de las crecidas en este afluente. El río Dos Mangas ya registra otros desbordamientos en el actual período invernal, con consecuencias para las comunidades cercanas.

Habitantes enfrentan dificultades por el aislamiento

La salida del río de su cauce complicó la movilidad de los habitantes de Dos Mangas. La acumulación de agua en distintos sectores limita el tránsito y dificulta la conexión de la comunidad con otras localidades de Manglaralto.

El aislamiento representa una de las principales preocupaciones para los moradores, debido a las dificultades que genera para sus desplazamientos cotidianos. La situación también puede afectar el acceso a servicios y actividades habituales, aunque todavía no existe un informe oficial que detalle el alcance de estas dificultades.

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