Retiran basura de playas y ríos de Ecuador equivalente al peso de 4 elefantes

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Más de 7 500 personas dedicaron este sábado 19 de septiembre a algo distinto: limpieza de playas, ríos y quebradas del Ecuador. El resultado, en números, es difícil de imaginar: casi 26 toneladas de residuos. Es un peso similar al de cuatro elefantes africanos adultos, que ya no terminarán en el agua.

Ejército de voluntarios en limpieza de playas en Ecuador

Familias, estudiantes, jóvenes, organizaciones sociales, gobiernos locales, la academia, oenegés, instituciones públicas y privadas. Todos ellos se sumaron este sábado 19 de septiembre a la Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Cuerpos Hídricos 2026. Se realizó bajo el lema “¡Limpiemos juntos, salvemos vidas!”. La iniciativa liderada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) se desarrolló en más de 100 puntos de la Costa, Sierra, Amazonía y región Insular.

Durante la jornada se recolectaron 25 966 kilogramos de residuos y se intervinieron 312,7 kilómetros de playas, ríos, lagunas, quebradas y otros cuerpos hídricos. Los participantes no solo recogieron basura: también colaboraron en la clasificación, el registro y el pesaje de los residuos encontrados, un trabajo técnico que permite identificar qué tipo de materiales predomina en cada espacio.

👌🏻 RESULTADOS QUE SUMAN



💦 En la 16.ª edición de la Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Cuerpos Hídricos, el Ministerio de Ambiente y Energía sumó a más de 7.500 voluntarios, quienes recorrieron 312,7 kilómetros en playas, ríos, lagos, lagunas y quebradas para retirar cerca… pic.twitter.com/Hiao9NrbNz — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) September 20, 2026

La limpieza de playas, en Santa Elena

El punto central de la jornada se desarrolló en el sector La Chocolatera-Playa La Lobería, dentro del área protegida Remacopse, en Santa Elena. Ahí participó el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, quien destacó el compromiso ciudadano con la conservación.

“Hoy no vinimos solamente a recoger residuos; vinimos a mirar de frente una realidad que nos involucra a todos. Miles de ecuatorianos decidieron dedicar su tiempo y sus manos a acciones de conservación, y esa participación demuestra que la empatía se traduce en acciones concretas”, señaló Blum.

Campaña de limpieza ya suma 16 años

La Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Cuerpos Hídricos se desarrolla en Ecuador desde 2010, y en 2015 amplió su alcance para incorporar mingas en ríos, lagunas, quebradas y otros cuerpos hídricos. En estos 16 años, la iniciativa ha convocado a más de 293 mil voluntarios, quienes han intervenido 7 150 kilómetros y recolectado 1 146 533 kilogramos de residuos en todo el país.

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