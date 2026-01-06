Un hecho tan extraordinario como conmovedor ocurrió en la cumbre del volcán Tungurahua.

Un grupo de montañistas rescató a un puercoespín andino que apareció en la cima del coloso, a 5 023 metros sobre el nivel del mar. Lo hizo en medio de condiciones climáticas extremas que ponían en riesgo su vida.

El hallazgo se produjo durante un ascenso realizado por guías y clientes de la agencia Hot Travel. David, uno de los participantes del rescate, relató que la expedición comenzó el 27 de diciembre de 2025 con la llegada al refugio y continuó la madrugada del 28 rumbo a la cumbre.

El animalito fue encontrado en plena cumbre, junto a la cruz que marca el punto más alto del volcán. La sorpresa fue total. En ese sector casi no existe fauna debido a la altura y a la falta de alimento, agua y refugio natural.

“El clima estuvo terrible”, recordó David. Ese día se registraron fuertes vientos, lluvias, lloviznas y una nevada intensa que cubrió el volcán desde los 4 300 metros. El puercoespín permanecía cubierto de nieve, temblaba sin parar y mostraba claros signos de hipotermia.

Condiciones extremas ponían en riesgo la vida del puercoespín

Según los montañistas, el animal no habría sobrevivido mucho tiempo más en la cumbre. No se trata de una especie adaptada a esa altitud ni a temperaturas tan bajas.

La hipótesis del grupo apunta a que el día anterior, con clima soleado y sin viento, el puercoespín pudo ascender de forma accidental en busca de alimento.

Ante ese escenario, el equipo decidió actuar de inmediato.

Un rescate marcado por el respeto a la fauna

Un total de 13 personas participó en el rescate. Con una manta protegieron al animal y luego lo colocaron dentro de una mochila para evitar lastimarlo o sufrir heridas por sus púas. El descenso desde la cumbre hasta el refugio tomó entre dos y dos horas y media.

David destacó que Hat Travel promueve prácticas responsables con la naturaleza y evita el uso de animales de carga en sus expediciones. “Siempre buscamos el bienestar animal y la conservación de la fauna”, afirmó.

Liberación del puercoespín y esperanza en el refugio

Una vez en el refugio, el puercoespín fue liberado en un área más segura. Ya sin nieve y en mejores condiciones, el animal retomó su camino. Para el grupo, el momento resultó profundamente emotivo.

“Sentimos mucha paz al verlo mejor”, dijo David. “Es un pequeño aporte para que la naturaleza se mantenga en equilibrio”.

¿Qué es el puercoespín andino?

El puercoespín andino (Coendou quichua) es un roedor de la familia Erethizontidae. Habita principalmente en zonas montañosas y bosques andinos del Ecuador.

Su presencia en la cumbre del Tungurahua representa un hecho inusual.