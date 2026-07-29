Se reportó incendio estructural en bodega de palets de Durán

La mañana de este miércoles 29 de julio de 2026, se reportó un incendio estructural en una bodega utilizada como depósito de palets. Este incidente ocurrió en el kilómetro 13.5 de la vía Durán–Yaguachi.

Atención inmediata del ECU 911

La alerta sobre el incendio en bodega Durán fue reportada al ECU 911 a las 07:19 horas. De manera inmediata, desde la sala operativa del ECU 911 Samborondón, se coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Durán, el Cuerpo de Bomberos de Yaguachi y la Policía Nacional.

A las labores también se sumó personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil con varias unidades de emergencia. En tanto, uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador gestionan el tránsito para facilitar la operación de las unidades de respuesta.

Control y extinción del fuego

Los bomberos continúan trabajando arduamente en las labores de control y extinción del fuego para evitar su propagación. Según información preliminar proporcionada por las instituciones presentes en el sitio, todos los trabajadores fueron evacuados oportunamente y no se reportan personas heridas.

Hasta el momento se desconoce las causas que habrían originado el incendio. Tampoco se han reportado víctimas. Los bomberos continuan intentando controlar el fuego, pues al ser palets las labores podrían tomar un poco más de tiempo.

[ACTUALIZACIÓN]📍 #Durán | El #ECU911 mantiene la coordinación interinstitucional ante el incendio estructural registrado en una ensambladora de pallets, ubicada en el km 13,5 de la vía Durán–Yaguachi.



🚒 A las labores de control y extinción se sumó @BomberosGYE con varias… pic.twitter.com/ttxUdMn7Ms — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) July 29, 2026

Importancia de la atención de emergencias

Este incidente resalta la importancia de una rápida respuesta ante emergencias, como lo demuestra la actuación coordinada entre el ECU 911 y los cuerpos de bomberos. La atención oportuna puede ser crucial para prevenir tragedias mayores.

ACTUALIZACIÓN: Se conoce que el incendio ya fue controlado.

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