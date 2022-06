Reemplazo de alimentos y yapa ofrecen mercados de Guayaquil ante escasez

En los mercados municipales de Guayaquil se plantean opciones ante aumento y escasez de productos. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Redacción Guayaquil

La red de mercados municipales de Guayaquil se mantenía activa en su totalidad este lunes 27 de junio de 2022. Sin embargo, se siente la escasez de algunos productos, en especial los que llegan desde la Sierra, debido a las protestas. Por ello, los precios siguen por encima de lo que habitualmente se cobran. En vista de lo anterior, el Cabildo lanzó una iniciativa.

Se trata de Mercados con yapa, una propuesta que se aplicará en los 45 centros de abastos de la red de mercados de la ciudad. Consiste en que los vendedores de hortalizas, legumbres y frutas obsequian un producto adicional por las compras, para atraer a los clientes.

Además, se brindarán consejos sobre cómo reemplazar algunos productos que no se consiguen, por otros que están disponibles.

El concejal Egis Caicedo visitó el mercado municipal de la Martha de Roldós el sábado 25 de junio. El funcionario dijo que “la campaña busca explicar el valor nutritivo de algunos alimentos, para poder reemplazarlos por otros similares. No solo por ahora sino también cuando algún producto no se consiga porque no está en temporada”.

Por ejemplo, hasta este 27 de junio era difícil conseguir brócoli, coliflor, acelga y zanahoria. “Pero tenemos un producto nacional, que es el zapallo, que tiene igual cantidad de nutrientes y sirve para regularizar el tránsito intestinal”, dijo Fabiana Baque, dietista del Hospital Bicentenario.

O si no hay melloco, el reemplazo puede ser yuca, que tiene mayor cantidad de vitamina K y alto contenido de zinc. “En estos momentos que hay crisis y algunos productos no están llegando, la gente puede aprender a alimentarse de manera alternativa”, puntualizó el concejal Caicedo.

Control de precios

Mientras tanto, funcionarios de la Gobernación del Guayas recorrieron el mercado de la Martha de Roldós para verificar los precios de venta al público.

“Hemos podido evidenciar que hay personas que, como anteriormente han estado comprando a precios elevados, han querido mantenerlos. Pero estamos regularizando y exigiendo que bajen los precios”, aseguró Érika Genovés, comisaria nacional de Policía.

Por ejemplo, el precio máximo de la libra de tomate es USD 1 y lo están vendiendo a USD 1,25 o USD 1,50. “Hemos detectado precios altos en el tomate, el pimiento, entre otros. Estamos exigiendo que vendan a un precio justo, para no perjudicar al que vende ni al que compra”.