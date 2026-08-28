Recuperan 13 animales silvestres durante operativo en Manabí

Equipos especializados del Ministerio del Ambiente, junto con la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, realizaron un operativo contra el tráfico de fauna silvestre en el cantón 24 de Mayo, en Manabí. Durante el control, las autoridades retuvieron 13 especímenes de diferentes especies.

El operativo permitió recuperar dos pericos caretirrojos, dos guacamayos amarillos, un caimán, una boa matacaballos, un ocelote, cuatro tortugas taparrabos de la Costa y dos tortugas trueno. Las autoridades trasladaron a los animales a un centro de rehabilitación de fauna silvestre para recibir atención especializada.

Los animales permanecen bajo cuidado especializado

El centro de rehabilitación mantiene a los 13 ejemplares bajo atención especializada. El objetivo consiste en garantizar su bienestar y evaluar las condiciones que permitan determinar si pueden regresar a su hábitat natural.

La recuperación de estos animales forma parte de las acciones de control frente al tráfico de fauna silvestre. Las especies recuperadas permanecen bajo cuidado mientras los especialistas establecen su estado y las posibilidades de un eventual retorno a la naturaleza.

Investigarán a los responsables del tráfico de fauna

Las autoridades también iniciarán las investigaciones correspondientes para identificar a las personas responsables de este delito. El proceso busca determinar quiénes participaron en el tráfico de los ejemplares recuperados durante el operativo en 24 de Mayo.

El Ministerio del Ambiente, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas participaron en estas acciones de control. Las instituciones buscan fortalecer las medidas de protección de la biodiversidad y combatir actividades relacionadas con el tráfico de fauna silvestre.

🚨 [OPERATIVO CONTRA EL TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE]#Manabí | Durante un operativo de control realizado en el cantón #24DeMayo, equipos especializados de esta cartera de Estado junto a la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas… pic.twitter.com/1V2FtexbkT — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) August 28, 2026

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