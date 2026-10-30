Policía recaptura a cuarto preso fugado de la cárcel de Santo Domingo

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

La Policía Nacional recapturó a Damián J., uno de los seis privados de libertad que escaparon del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas. El procedimiento ocurrió este viernes 30 de octubre de 2026, en la parroquia Puerto Limón, mediante labores de inteligencia e investigación.

La localización del recluso ocurrió cerca de las 13:30, según la información difundida por la Policía. El operativo también contó con una alerta ciudadana que permitió a los agentes ubicar al hombre en este sector rural de la provincia.

Con esta intervención, cuatro de los seis presos que escaparon de Bellavista regresaron a custodia policial. Otros dos continúan prófugos.

Recaptura ocurrió en la parroquia Puerto Limón

Los servidores policiales localizaron a Damián J. en Puerto Limón, parroquia rural de Santo Domingo. La institución informó que el procedimiento respondió a labores de inteligencia e investigación para ubicar a uno de los internos que salió del centro penitenciario durante la fuga del 12 de octubre.

El coronel Alex Silva, comandante policial en Santo Domingo, señaló que una alerta ciudadana también contribuyó a la localización del privado de libertad.

La Policía confirmó la recaptura este viernes 30 de octubre. El caso forma parte de las acciones para localizar a los internos que escaparon del CRS Bellavista hace casi tres semanas.

Seis presos escaparon de la cárcel Bellavista

La fuga ocurrió el 12 de octubre de 2026, en el área de máxima seguridad del centro penitenciario. Los seis reclusos abrieron un agujero en la pared de una celda ubicada en el segundo piso.

El acceso conectaba con un ducto de tuberías y la parte posterior del pabellón. Por esa abertura, los internos lograron salir del establecimiento penitenciario.

Dos días después del escape, la Policía recapturó a los primeros dos fugados. Con la detención de este viernes, la cifra de presos localizados subió a cuatro. Las autoridades aún buscan a los otros dos internos.

Reclusos recapturados irán a la cárcel El Encuentro

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que los privados de libertad recapturados serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

La decisión forma parte de las medidas anunciadas por el Gobierno tras la fuga de Bellavista. El traslado contempla a los internos que regresaron a custodia de las autoridades.

La Policía no detalló en el reporte las circunstancias específicas de la permanencia de Damián J. en Puerto Limón ni el lugar exacto donde ocurrió su captura.

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