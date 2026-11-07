Policía encuentra restos óseos en una quebrada de Quito

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

La Policía Nacional encontró restos óseos dentro de una quebrada en el sector de Balcones de San Isidro, en el norte de Quito. El hallazgo ocurrió la tarde del viernes 6 de noviembre de 2026, durante las labores de búsqueda e investigación por la desaparición de una persona.

Los uniformados ingresaron al terreno para verificar el área como parte de las diligencias del caso. Durante la inspección, los agentes localizaron los restos en el interior de la quebrada y solicitaron la intervención de personal especializado.

El descubrimiento abrió una nueva línea de investigación para las unidades policiales, que deberán establecer el origen de los restos y determinar si existe alguna relación con la persona desaparecida.

Criminalística recogió restos en la quebrada

Personal de Criminalística acudió al sector de Balcones de San Isidro para cumplir con el procedimiento técnico de recolección. Según la información disponible, los peritos recopilaron un resto óseo durante la inspección del lugar.

La descripción inicial del hallazgo menciona osamentas, aunque el reporte del procedimiento precisa la recolección de un resto óseo. La Policía no detalló si los restos corresponden a una o más personas.

Otro dato relevante para la investigación es la falta de cámaras de vigilancia en el área. En el sector donde los agentes localizaron los restos no existen dispositivos de monitoreo de la vía pública, por lo que no cuentan con registros audiovisuales de ese punto.

Análisis forenses permitirán identificar los restos

Después de la intervención en la quebrada, Criminalística trasladó el material hasta la morgue para los procedimientos médico-legales.

En el centro forense, los especialistas realizarán análisis técnicos para establecer características que permitan identificar los restos. Estos exámenes forman parte del proceso para determinar su posible origen y aportar información a la investigación policial.

La identificación también podría permitir a las autoridades establecer si existe una relación entre el hallazgo y la desaparición que motivó el ingreso de los uniformados a la quebrada.

Investigación continúa en el norte de Quito

Las unidades especializadas de la Policía Nacional mantienen las diligencias para esclarecer las circunstancias del hallazgo en Balcones de San Isidro.

Por ahora, la información oficial no permite establecer la identidad de la persona a la que pertenecen los restos ni confirmar una conexión con el caso de desaparición. Los resultados de los análisis forenses serán parte de los elementos que los investigadores utilizarán para avanzar en el proceso.

El hallazgo ocurrió en una zona de quebrada, durante una búsqueda policial que terminó con la intervención de Criminalística y el traslado de material óseo al centro forense de Quito.

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