El Registro Civil mantendrá el servicio de cedulación sin turno. Todas las agencias del país atenderán de lunes a viernes, entre las 08:00 y 17:00.

Cédula sin turno en Ecuador y un nuevo plazo

La institución tomó esta decisión después del proceso piloto ejecutado entre el 1 y el 4 de diciembre, cuando emitió más de 65 000 cédulas en cuatro días.

De ahí que, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025. Según informó el Registro Civil, la ampliación del servicio busca acercar la atención a los usuarios y fortalecer los mecanismos contra los tramitadores y los cobros indebidos. Además, pidió a los ciudadanos reportar retrasos en la atención al correo somos.eticos@registrocivil.gob.ec.

Para agilizar el proceso, los usuarios deben acudir con el comprobante de pago impreso, la cédula anterior en caso de renovación y, si se trata de pérdida o robo, la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura.

¿Cuánto cuesta sacar la cédula?

El costo del documento por primera vez es de 5 dólares y la renovación cuesta 16. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % reciben el servicio de manera gratuita. Los pagos pueden realizarse en la banca interna de las agencias, en la agencia virtual o en la banca corresponsal.

Los grupos de atención prioritaria —menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas— mantienen acceso preferencial. En lo que va del año, la institución entregó más de 2,3 millones de cédulas a escala nacional.

De acuerdo con Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, la ampliación del servicio sin turno refleja la intención institucional de ofrecer trámites ágiles, transparentes y libres de intermediarios.