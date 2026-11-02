Ecuador busca acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para el campo Sacha

Petroecuador negocia con ADNOC una posible intervención en Sacha.

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Petroecuador abrió negociaciones con la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos ADNOC y empresas asociadas para aumentar la producción del campo Sacha, en Orellana. El entendimiento parte de un acuerdo marco suscrito durante la feria energética ADIPEC 2026.

Petroecuador negocia con ADNOC un contrato para intervenir el campo Sacha

El acuerdo establece una base de cooperación entre Petroecuador, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC y compañías internacionales para incorporar inversión, tecnología y servicios especializados en campos petroleros maduros.

Sin embargo, la intervención concreta en Sacha todavía está en etapa de negociación.

Petroecuador informó que las partes buscan estructurar un contrato para optimizar la operación y aumentar la producción del Bloque 60. Según el planteamiento inicial, la estatal ecuatoriana conservaría la operación y el control del campo, así como la propiedad estatal de los recursos petroleros. Las condiciones específicas deberán definirse en un contrato posterior.

Como informó EL COMERCIO, el Gobierno adjudicó entonces el campo Sacha al consorcio Sinopetrol, bajo un esquema que contemplaba una prima de entrada de 1 500 millones de dólares y una inversión aproximada de 1 716 millones durante 20 años. El proceso no llegó a concretarse.

Posteriormente, el Ministerio de Energía notificó a Sinopetrol que no suscribiría el contrato, después de que venciera el plazo establecido para el pago de la prima.

¿Qué propone ahora el acuerdo con ADNOC?

El nuevo esquema es distinto, al menos en su fase inicial.

Petroecuador plantea incorporar tecnologías de recuperación mejorada de petróleo y modernizar infraestructura en campos maduros, con respaldo técnico y financiero de ADNOC y compañías asociadas.

Por ahora, la información difundida por Petroecuador no establece cuánto dinero se invertiría en Sacha, cuánto aumentaría la producción, cuál sería el plazo de un eventual contrato ni qué remuneración recibirían las empresas participantes. Tampoco detalla qué compañías privadas integrarían el consorcio que trabajaría junto a Petroecuador.

Sí establece que Petroecuador seguiría como operador.

Sacha es uno de los activos petroleros más importantes del país. Petroecuador señala que el campo dispone actualmente de más de 600 millones de barriles de reservas 3P, categoría que suma reservas probadas, probables y posibles.

El acuerdo también incluye venta de crudo y logística

La negociación con ADNOC no se limita a Sacha.

Petroecuador también trabaja en una alianza para comercializar crudo ecuatoriano en mercados internacionales y analiza posibles acuerdos en productos refinados, logística, administración de terminales y gas natural.

Eso abre una segunda línea dentro del acuerdo: ADNOC podría participar no solo en actividades relacionadas con producción, sino también en segmentos de comercialización y logística petrolera.

El acercamiento energético se produce además dentro de una relación más amplia entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos.

Por ahora, el anuncio petrolero deja abierta la fase más importante: la negociación del contrato que determinará cuánto capital ingresaría, qué obligaciones asumirían las empresas y bajo qué condiciones económicas participarían en Sacha.

¿Qué acordaron Petroecuador y ADNOC?
Petroecuador y ADNOC suscribieron un acuerdo marco de cooperación petrolera.
El instrumento abre negociaciones para inversión, tecnología, producción, comercialización y logística, pero no constituye todavía un contrato definitivo para Sacha.

¿ADNOC operará el campo Sacha?
Por ahora, no. El esquema anunciado mantiene a Petroecuador como operador y controlador del campo.
La participación concreta de ADNOC y sus empresas asociadas todavía debe definirse en un contrato.

¿Cuánto invertirá ADNOC en Sacha?
El monto todavía no fue informado.
El acuerdo marco tampoco establece públicamente plazos, remuneraciones ni una meta específica de aumento de producción.

¿Cuántas reservas tiene el campo Sacha?
Petroecuador informó que Sacha cuenta con más de 600 millones de barriles de reservas 3P.
Esa categoría incluye reservas probadas, probables y posibles.

¿Qué pasó con la anterior adjudicación de Sacha?
En 2025, el Gobierno adjudicó el campo al consorcio Sinopetrol, pero el contrato finalmente no se firmó.
El proceso se cayó después de que no se concretara en el plazo previsto el pago de una prima de 1 500 millones de dólares.