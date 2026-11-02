Ecuador busca acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para el campo Sacha

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Petroecuador abrió negociaciones con la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos ADNOC y empresas asociadas para aumentar la producción del campo Sacha, en Orellana. El entendimiento parte de un acuerdo marco suscrito durante la feria energética ADIPEC 2026.

Petroecuador negocia con ADNOC un contrato para intervenir el campo Sacha

El acuerdo establece una base de cooperación entre Petroecuador, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC y compañías internacionales para incorporar inversión, tecnología y servicios especializados en campos petroleros maduros.

Sin embargo, la intervención concreta en Sacha todavía está en etapa de negociación.

Petroecuador informó que las partes buscan estructurar un contrato para optimizar la operación y aumentar la producción del Bloque 60. Según el planteamiento inicial, la estatal ecuatoriana conservaría la operación y el control del campo, así como la propiedad estatal de los recursos petroleros. Las condiciones específicas deberán definirse en un contrato posterior.

Como informó EL COMERCIO, el Gobierno adjudicó entonces el campo Sacha al consorcio Sinopetrol, bajo un esquema que contemplaba una prima de entrada de 1 500 millones de dólares y una inversión aproximada de 1 716 millones durante 20 años. El proceso no llegó a concretarse.

Posteriormente, el Ministerio de Energía notificó a Sinopetrol que no suscribiría el contrato, después de que venciera el plazo establecido para el pago de la prima.

¿Qué propone ahora el acuerdo con ADNOC?

El nuevo esquema es distinto, al menos en su fase inicial.

Petroecuador plantea incorporar tecnologías de recuperación mejorada de petróleo y modernizar infraestructura en campos maduros, con respaldo técnico y financiero de ADNOC y compañías asociadas.

Por ahora, la información difundida por Petroecuador no establece cuánto dinero se invertiría en Sacha, cuánto aumentaría la producción, cuál sería el plazo de un eventual contrato ni qué remuneración recibirían las empresas participantes. Tampoco detalla qué compañías privadas integrarían el consorcio que trabajaría junto a Petroecuador.

Sí establece que Petroecuador seguiría como operador.

Sacha es uno de los activos petroleros más importantes del país. Petroecuador señala que el campo dispone actualmente de más de 600 millones de barriles de reservas 3P, categoría que suma reservas probadas, probables y posibles.

𝗘𝗣 𝗣𝗲𝘁𝗿𝗼𝗲𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝘀𝗮 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗘𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿-𝗘𝗺𝗶𝗿𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗲𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲́𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼́𝗻 El gerente general de EP Petroecuador, Sebastián Maag Pardo, mantuvo una reunión de alto nivel con el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, director ejecutivo del Grupo ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), una de las mayores compañías energéticas estatales del mundo y uno de los actores más relevantes de la industria global de hidrocarburos, acompañado del canciller de Ecuador, Roberto Kury. Este encuentro permite profundizar la alianza estratégica entre EP Petroecuador y ADNOC en proyectos de producción de petróleo y gas, comercio internacional de crudo y derivados, así como en el intercambio de capacidades comerciales, técnicas y operativas. Además, abre la posibilidad de posicionar al Ecuador como una plataforma estratégica para futuras iniciativas comerciales y energéticas orientadas a la región del Pacífico y América Latina. EP Petroecuador continúa consolidando alianzas con actores de primer nivel de la industria energética mundial para fortalecer sus capacidades operativas y ejecutar proyectos de inversión en el sector hidrocarburífero en beneficio de todos los ecuatorianos. — EP Petroecuador 🇪🇨 (@EPPetroecuador) November 1, 2026

El acuerdo también incluye venta de crudo y logística

La negociación con ADNOC no se limita a Sacha.

Petroecuador también trabaja en una alianza para comercializar crudo ecuatoriano en mercados internacionales y analiza posibles acuerdos en productos refinados, logística, administración de terminales y gas natural.

Eso abre una segunda línea dentro del acuerdo: ADNOC podría participar no solo en actividades relacionadas con producción, sino también en segmentos de comercialización y logística petrolera.

El acercamiento energético se produce además dentro de una relación más amplia entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos.

Por ahora, el anuncio petrolero deja abierta la fase más importante: la negociación del contrato que determinará cuánto capital ingresaría, qué obligaciones asumirían las empresas y bajo qué condiciones económicas participarían en Sacha.

❓ ¿Qué acordaron Petroecuador y ADNOC?

Petroecuador y ADNOC suscribieron un acuerdo marco de cooperación petrolera.

El instrumento abre negociaciones para inversión, tecnología, producción, comercialización y logística, pero no constituye todavía un contrato definitivo para Sacha.

❓ ¿ADNOC operará el campo Sacha?

Por ahora, no. El esquema anunciado mantiene a Petroecuador como operador y controlador del campo.

La participación concreta de ADNOC y sus empresas asociadas todavía debe definirse en un contrato.

❓ ¿Cuánto invertirá ADNOC en Sacha?

El monto todavía no fue informado.

El acuerdo marco tampoco establece públicamente plazos, remuneraciones ni una meta específica de aumento de producción.

❓ ¿Cuántas reservas tiene el campo Sacha?

Petroecuador informó que Sacha cuenta con más de 600 millones de barriles de reservas 3P.

Esa categoría incluye reservas probadas, probables y posibles.

❓ ¿Qué pasó con la anterior adjudicación de Sacha?

En 2025, el Gobierno adjudicó el campo al consorcio Sinopetrol, pero el contrato finalmente no se firmó.

El proceso se cayó después de que no se concretara en el plazo previsto el pago de una prima de 1 500 millones de dólares.