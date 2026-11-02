Paso vehicular en el puente de Tumbes, en la frontera con Perú, está cerrado

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Las lluvias provocaron el aumento del caudal del río Tumbes y obligaron a cerrar el tránsito vehicular en el puente que cruza este afluente, en el norte de Perú. La medida permite únicamente el paso peatonal, mientras la crecida del río genera preocupación por las condiciones de seguridad en la zona fronteriza con Ecuador.

Las precipitaciones también provocaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad de Tumbes. Varias calles y avenidas acumularon grandes cantidades de agua, lo que dificultó la circulación de vehículos y peatones.

Las imágenes difundidas por residentes muestran corrientes de agua sobre las vías y sectores urbanos con importantes acumulaciones de lluvia. La emergencia también alcanza localidades cercanas, donde las precipitaciones provocaron inundaciones en viviendas y espacios públicos.

Crecida del río obliga a restringir el tránsito en el puente de Tumbes

El incremento del caudal del río Tumbes motivó el cierre del paso para vehículos en el puente que conecta distintos sectores de la ciudad. Las autoridades mantienen únicamente la circulación peatonal ante las condiciones que presenta el afluente.

La crecida ocurre después de varias horas de precipitaciones intensas en esta zona del norte peruano. El aumento del nivel del agua genera preocupación por la fuerza de la corriente y las posibles afectaciones en los sectores cercanos al río.

El puente constituye un punto importante para la movilidad local. La restricción vehicular modifica la circulación habitual de quienes utilizan esta infraestructura para trasladarse entre distintos puntos de Tumbes.

Calles y avenidas de Tumbes quedaron bajo el agua

Las inundaciones también alcanzaron el centro de la ciudad. Entre los sectores afectados constan las avenidas Mariscal Castilla y otras vías urbanas, donde el agua acumulada dificultó el tránsito.

En el asentamiento humano Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, las fuertes lluvias provocaron una inundación que cubrió calles y espacios del sector.

Los registros de precipitaciones reflejan la intensidad del temporal en diferentes localidades. El Salto, en Zarumilla, acumuló 104,1 milímetros de lluvia; Matapalo registró 93,6 milímetros; el aeropuerto de Tumbes, 73,5 milímetros; y Puerto Pizarro, 59,5 milímetros.

Aeropuerto de Tumbes registra lluvia intensa en una hora

El aeropuerto de Tumbes registró 21,5 milímetros de lluvia en apenas una hora, según datos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).

Esta cantidad equivale a 21,5 litros de agua por metro cuadrado en 60 minutos. El reporte también indicó que las precipitaciones continuaban al momento de la medición.

La intensidad de las lluvias coincide con las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que incrementa el riesgo de precipitaciones e inundaciones en esta región del norte peruano.

Inundaciones afectan a una zona cercana a Ecuador

Tumbes se ubica en el extremo norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador. Su ubicación geográfica y las condiciones climáticas de la región exponen a sus localidades a episodios de lluvias intensas y crecidas de ríos.

Las afectaciones reportadas incluyen inundaciones en calles, acumulación de agua en sectores residenciales y restricciones en la movilidad. El cierre vehicular del puente sobre el río Tumbes constituye uno de los principales efectos de la crecida registrada durante este temporal.

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