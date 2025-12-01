El Registro Civil anunció este lunes 1 de diciembre de 2025 que mantendrá el servicio de pasaportes sin turno hasta el 31 de diciembre de 2025. La institución atenderá en 27 agencias habilitadas en todo el país, de 08:00 a 17:00. También habrá unos días para sacar la cédula.

Según la información difundida, desde la Presidencia se dispuso esta extensión después de un proceso exitoso de emisión del documento sin turno. La entidad inició esta modalidad el 22 de septiembre y la aplicó hasta el 26 del mismo mes. Luego retomó el servicio del 13 de octubre al 28 de noviembre. En ese tiempo emitió más de 106 000 pasaportes de forma ágil, eficiente y ordenada.

27 agencias están habilitadas para la emisión de pasaportes

Durante estos meses de atención sin turno, el 60% de los ciudadanos obtuvo el pasaporte por primera vez. El 40% acudió por renovación. Según el Gobierno, esta medida fortalece la eficiencia del servicio del Registro Civil. La intención es facilitar el trámite para miles de usuarios que necesitan el documento para viajes, estudios o emergencias. Además, la medida busca combatir a los tramitadores que estafan a la ciudadanía con turnos falsos.

Para acceder al servicio, los usuarios deben cumplir estos pasos:

Acude a cualquiera de las 27 agencias habilitadas

Presenta el comprobante de pago

Lleva la cédula de identidad y el pasaporte anterior si aún está vigente

si aún está vigente En casos de pérdida o robo, lleva el Formulario de Documentos Extraviados disponible en la web del Consejo de la Judicatura.

Todo lo que debes saber para sacar tu pasaporte

Pasaporte para menores de edad

Si el trámite es para menores de edad, deben estar presentes el padre y la madre. Si ambos viven en Ecuador y uno no puede asistir, debe entregar un poder notariado. Si uno de los dos reside en el exterior, debe presentar un poder consular. El documento debe incluir los nombres completos y el número de cédula del menor.

Costos

El costo del pasaporte, tanto por primera vez como por renovación, es de 90 dólares para adultos y menores. Los adultos mayores pagan 45 dólares. Las personas con discapacidad igual o superior al 30% no pagan. Los usuarios pueden realizar el pago en la agencia virtual, en la banca corresponsal o en las ventanillas de recaudación del Registro Civil.

Tiempos de entrega

En Quito (Iñaquito – Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas), las agencias entregan el pasaporte el mismo día, porque son puntos de impresión. En las otras 24 agencias, la entrega tarda hasta ocho días laborales. Puedes consultar las agencias habilitadas aquí.

En lo que va de 2025, el Registro Civil ha emitido 534 084 pasaportes. El director general, Ottón Rivadeneira, afirmó que esta decisión marca un rumbo claro en la transformación del servicio público. Señaló que el país pidió la extensión del servicio y que la ciudadanía lo hizo posible con respeto, organización y confianza.

Cédulas sin turno

El Registro Civil del Ecuador habilitará el servicio de cedulación sin turno del 1 al 4 de diciembre, de 08:00 a 17:00, en 193 agencias del país.

Entre enero y el 25 de noviembre de 2025, la institución ha emitido 2 272 471 cédulas.

Para esta jornada especial, los ciudadanos deben presentar el comprobante de pago impreso, la cédula anterior en caso de renovación o el Formulario de Documentos Extraviados si hubo pérdida o robo.

Obtener la cédula por primera vez cuesta 5 dólares y renovarla cuesta 16 dólares. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % acceden al servicio de forma gratuita. Los pagos pueden realizarse en la agencia virtual, en banca corresponsal o en la banca interna de las agencias.

Los grupos prioritarios, como menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, recibirán atención preferencial.

