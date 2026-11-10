Noboa destaca interés histórico desde el 2,99% para comprar vivienda

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

El presidente Daniel Noboa resaltó este martes 10 de noviembre de 2026, durante una entrevista, la reducción en las tasas de financiamiento para facilitar a las familias la opción de comprar vivienda propia mediante condiciones crediticias de largo plazo. Durante la entrevista, el mandatario calificó de histórico el interés crediticio fijado a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y convenios con el sector financiero, orientados a que las mensualidades hipotecarias igualen o sean menores a los valores que actualmente pagan los hogares en concepto de arriendo.

Nuevas condiciones crediticias para comprar vivienda

Dentro de las alternativas habitacionales, el programa Credicasa viabiliza operaciones para vivienda de interés social a un plazo de hasta 30 años con una tasa de interés del 2,99% anual, indicador que el jefe de Estado catalogó como el más bajo registrado en la historia desde que el país está bajo el esquema de dolarización.

De forma paralela, el plan Miti Miti, desarrollado con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), contempla un subsidio estatal de casi tres puntos porcentuales sobre el interés cobrado por la banca privada y el Banco del Pacífico, permitiendo ubicar el costo financiero en menos del 5% a plazos superiores a los 20 años para quienes buscan comprar vivienda.

Jóvenes en Acción y respaldo de organismos multilaterales

En materia de capacitación y mercado de trabajo, el mandatario abordó la ejecución de la cuarta fase del programa Jóvenes en Acción, iniciativa que dispone de 700 000 cupos tras superar el millón de ciudadanos inscritos a escala nacional.

Noboa puntualizó que el proyecto focaliza sus esfuerzos en personas de 18 a 29 años por tratarse de la franja demográfica con mayores índices de desempleo y subempleo en el país. Asimismo, recalcó que la iniciativa está avalada por el Banco Mundial, aceptada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que asegura el flujo de financiamiento internacional al ser catalogada como inversión en capital humano.

Residencias universitarias y presupuesto para educación superior

En el ámbito de la educación superior, el mandatario se refirió al proyecto Casa U en la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), complejo diseñado para dotar de residencia gratuita a estudiantes de zonas rurales y de otras provincias que obtuvieron cupos en El Oro, evitando que sus progenitores asuman costos de alquiler.

Frente a los cuestionamientos de sectores opositores, Noboa negó la existencia de recortes y aseguró que el presupuesto universitario experimentó un incremento general del 8,5%, asignación orientada a financiar estas áreas de residencia, equipamiento de laboratorios y mejoras en infraestructura en los centros de estudio del territorio nacional.

Asistencia social frente a las inundaciones

En relación con los impactos provocados por la época invernal, el Ejecutivo desplegó la entrega del bono de contingencia para atender a familias damnificadas por anegaciones que sufrieron la pérdida de sus enseres domésticos, tras inspecciones técnicas realizadas en albergues temporales.

Según explicó el mandatario, el subsidio busca aliviar de manera inmediata a los hogares afectados por el ingreso de agua en distintas zonas del país, mientras las obras de infraestructura y construcción dinamizan el empleo formal y contribuyen de forma indirecta a la reducción de la violencia ciudadana.

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