Niños muestran tristeza en dibujos por la violencia de manifestaciones en Ecuador

En el décimo día de paro nacional este Diario recibió el mensaje de una niña de Santo Domingo. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com

En el décimo día de paro nacional, este Diario recibió el mensaje de María José, directora del Voluntariado Independiente Solidaridad Tsáchila de Ayuda Social, quien nos compartió el dibujo de una niña de la provincia de Santo Domingo.

Asegura que su objetivo es recapacitar sobre la situación que vive el país: “para ver si ya en nombre de todos los niños ecuatorianos recapaciten y cedan y no existan más muertes más heridos más daño y odio”; así señala su texto recibido este miércoles 22 de junio de 2022.

Santo Domingo es una provincia que forma parte de la Región Costa y toma el nombre de los Tsáchilas por la etnia ancestral de la zona. Está situada entre las provincias de Pichincha (al norte y este), Esmeraldas (noroeste), Manabí (oeste), Los Ríos (sur) y Cotopaxi (sureste). Por lo tanto, está cercana territorialmente hablando, de las movilizaciones que han ido subiendo el tono mientras pasan los días.

Las movilizaciones iniciaron el pasado 13 de junio cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) entregó 10 pedidos al Gobierno Nacional. Desde entonces hay cierres viales en 13 provincias, manifestaciones en diferentes partes del país y algunos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, que para este miércoles ya ha dejado varios fallecidos.

Mensaje de la imagen

La imagen que nos envió María José es de Romina. La niña pintó una imagen a colores, donde los personajes centrales son una niña y un niño. Ellos extienden sus manos al presidente del Ecuador, Guillermo Lasso y al presidente de la Conaie Leonidas Iza, formando una sola hilera de corazones.

Detrás de ellos está el mapa del Ecuador con su escudo y el mensaje “Señor Presidente y Señor Leonidas Iza, soy Romina y quiero que nuestro país ya no esté triste”.

Esta imagen llegó a la redacción de este Diario con el texto acompañado de quien suponemos es su profesora María José. “Hola mis queridos amigos de Diario el COMERCIO les saluda Maria Jose soy directora del Voluntariado Independiente Solidaridad Tsáchila de ayuda social, llevo 6 años haciendo labor social en mi provincia y no pertenezco a ningún ente gubernamental. Quiero pedirle que me ayuden difundiendo éste dibujo, en sus redes de DIARIO EL COMERCIO, que lo plasmó una pequeñita Santo Domingueña. En su visualización de tristeza, el cómo los niños se sienten y miran en noticias y redes la situación del paro. Para ver si ya en nombre de todos los niños ecuatorianos recapaciten y cedan y no existan más muertes más heridos más daño y odio”.