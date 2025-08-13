Tres niños fueron hallados ahogados en un reservorio en la provincia de Cañar este miércoles 13 de agosto de 2025.

Tres niños se ahogaron en un reservorio, en Azogues

El ECU 911 recibió la alerta pasadas las 13:30 de este miércoles. De inmediato se desplegó personal de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Azogues.

Al llegar a la comunidad de Jatumpamba, en la parroquia San Miguel de Porotos, los uniformados se encontraron con una lamentable escena: dos niños de cinco años y otro de ocho se ahogaron en un pozo de riego.

Pequeños fallecieron mientras jugaban

José Espinoza, rescatista de los Bomberos, confirmó que las víctimas eran dos hermanos y un primo. El siniestro ocurrió mientras jugaban en el patio trasero de su casa.

Dos de los cuerpos de los pequeños quedaron flotando en el pozo. Fue necesaria la intervención de los bomberos para rescatar el tercer cadáver, que se hallaba en la profundidad.

Las autoridades trasladaron a las víctimas al centro forense de la ciudad, donde se les practicará las respectivas autopsias.

Trágico suceso en #Jatumpamba #Azogues, tres niños de edades comprendidas entre los 4 y 6 años, se ahog@ron en una poza construida para riego.



El lamentable suceso, ocurrió este miércoles 13 de agosto alrededor de las 13h00 en la comunidad de Jatumpamba perteneciente a la… pic.twitter.com/LgWMlSOnId — WRadioEc (@WRadioEc) August 14, 2025

Comunidad de Jatumpamba

Según el portal Viajes Vista Al Sur, Jatumpamba pertenece a San Miguel de Porotos, parroquia ubicada a 15 minutos de Azogues, y a 45 de Cuenca.

La comunidad de este sector se dedica a la agricultura, ganadería y fabricación de cerámica.

El ahogamiento de los niños conmocionó a sus moradores.

