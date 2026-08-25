Museo de la Moneda renueva dos salas para contar la historia de Ecuador

El Museo de la Moneda del Banco Central del Ecuador (BCE) inauguró este 25 de agosto de 2026 dos salas renovadas en Quito, con piezas históricas y nuevos recursos expositivos para acercar al público a la historia económica, monetaria y postal de Ecuador. La intervención forma parte de la propuesta museográfica “Caminos para recorrer nuestra historia”.

Los cambios comprenden la Sala 5 “¿Qué hace el BCE?” y la Sala de Filatelia “Viajantes del papel: un recorrido por la historia postal”. La intervención incluyó adecuaciones en áreas, vitrinas y soportes, además de nuevas muestras para la exposición permanente.

Ecuador renueva museo, monedas y patrimonio para recorrer su historia

Entre las novedades está “El Mangle del tiempo”, un recurso que plantea comprender la historia como un ecosistema en el que distintas épocas se encuentran y entrelazan. La propuesta busca conectar los contenidos del museo con el entorno de los visitantes y sus experiencias cotidianas.

La renovación incorpora además una muestra de siete monedas de oro del período colonial español, correspondientes a denominaciones de 1, 2, 4 y 8 reales. Un sistema de espejos permite observar simultáneamente el anverso y reverso de las piezas.

Las monedas constituyen parte del patrimonio que conserva el BCE y permiten observar cambios económicos, políticos y sociales registrados durante diferentes períodos de la historia ecuatoriana.

Más de 7 000 bienes cuentan la historia postal

La Sala de Filatelia reúne más de 7 000 bienes y presenta por primera vez de manera permanente una colección donada por la familia de César Molestina Oquendo, filatélico y catedrático ecuatoriano.

Sellos, cartas y postales permiten recorrer diferentes momentos de la historia de Ecuador y del mundo. La exposición se divide en cinco ejes: antecedentes del correo y prefilatelia; el sello como expresión de identidad nacional; la conexión de Ecuador con el mundo; las prácticas de colección y conservación; y la circulación de correspondencia como registro de rutas, tiempos y destinos.

La muestra amplía así el relato del museo más allá de las monedas y utiliza documentos postales como registros de las transformaciones en las formas de comunicación y conexión del país.

Un lingote de oro y monedas de cuatro mundiales

La Sala 5 “¿Qué hace el BCE?” busca explicar la relación entre las actividades del Banco Central del Ecuador y la vida cotidiana. Entre sus piezas se encuentra un lingote de oro no monetario y monedas conmemorativas de 14 países correspondientes a la “Serie Iberoamericana”.

También se exhiben emisiones relacionadas con los mundiales de fútbol de 2006, 2014, 2022 y 2026, muestras propias del BCE entre 1995 y 2025, cuños y punzones de medallas y monedas fraccionarias de dólar de 2000 y 2023.

El Museo de la Moneda acerca la economía a la ciudadanía

La renovación busca utilizar el patrimonio monetario y filatélico como una vía para explicar procesos económicos e históricos a los visitantes. De esta manera, las piezas no funcionan únicamente como objetos de colección, sino como registros de diferentes etapas de la historia económica de Ecuador.

El BCE señaló que la intervención forma parte de su trabajo de conservación, investigación, difusión y acceso público al patrimonio. Con las nuevas salas, la institución busca generar otras formas de acercar a la ciudadanía a la historia económica, monetaria, filatélica y cultural del país.

Preguntas frecuentes sobre las nuevas salas del Museo de la Moneda en Quito:

❓ ¿Qué renovó el Museo de la Moneda del Banco Central del Ecuador? El museo inauguró dos salas renovadas el 25 de agosto de 2026.

La intervención comprende la Sala 5 “¿Qué hace el BCE?” y la Sala de Filatelia “Viajantes del papel: un recorrido por la historia postal”. Los cambios forman parte de la propuesta museográfica “Caminos para recorrer nuestra historia”. ❓ ¿Qué monedas históricas se pueden observar en la nueva exposición? La muestra incorpora siete monedas de oro del período colonial español.

Las piezas corresponden a denominaciones de 1, 2, 4 y 8 reales. La exposición utiliza un sistema de espejos que permite observar simultáneamente el anverso y reverso de las monedas. ❓ ¿Qué se encuentra en la renovada Sala de Filatelia? La sala reúne más de 7000 bienes relacionados con la historia postal.

La exposición incluye sellos, cartas y postales y presenta por primera vez de manera permanente una colección donada por la familia de César Molestina Oquendo. El recorrido aborda desde los antecedentes del correo hasta la conservación y circulación de correspondencia. ❓ ¿Qué objetos relacionados con el Banco Central se exhiben? Hay un lingote de oro, monedas conmemorativas, cuños, punzones y monedas fraccionarias de dólar.

La Sala 5 también presenta monedas correspondientes a la “Serie Iberoamericana”, emisiones vinculadas con los mundiales de fútbol de 2006, 2014, 2022 y 2026 y muestras propias del BCE producidas entre 1995 y 2025. ❓ ¿Qué busca el BCE con la renovación del museo? Acercar la historia económica, monetaria y postal de Ecuador a la ciudadanía.

La propuesta utiliza monedas, documentos postales y otros bienes patrimoniales para explicar procesos históricos, económicos y culturales. La renovación forma parte del trabajo del BCE en conservación, investigación, difusión y acceso público al patrimonio ecuatoriano.

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