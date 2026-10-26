Motociclistas que ingresaron al páramo cerca de El Cajas pueden enfrentar sanciones económicas

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La circulación de motocicletas y otros vehículos todoterreno en zonas de páramo cercanas al Parque Nacional Cajas podría costar 4 820 dólares a cada responsable. La Empresa Pública Municipal ETAPA EP recordó que la Ordenanza de Biodiversidad de Cuenca contempla sanciones económicas y medidas de restauración ecológica para quienes provoquen daños en estos ecosistemas.

La advertencia surgió tras la difusión de un video que muestra a un grupo de motociclistas en una zona de páramo de Las Pampeadas, cerca del Cajas. Ciudadanos denunciaron el ingreso de los motorizados y solicitaron a las autoridades que identifiquen a los responsables.

La ordenanza contempla multas y restauración ecológica

ETAPA EP informó que los artículos 102, numeral 1, y 107, literal a), de la Ordenanza de Biodiversidad contemplan tres medidas para este tipo de infracciones:

Multa de 10 salarios básicos unificados: USD 4 820 por infractor.

USD 4 820 por infractor. Suspensión de la actividad.

Restauración ecológica inmediata de la zona afectada.

La autoridad competente debe comprobar la infracción y determinar las responsabilidades antes de aplicar estas medidas.

⚠️ATENCIÓN AL SIGUIENTE COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE⚠️

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Novedades en nuestros servicios, reporte a la línea 📞 188.@AlcaldiaCuenca1 pic.twitter.com/KnVk9BQYf8 — ETAPA EP (@ETAPAOficial) October 26, 2026

El daño afecta a la vegetación y los suelos

La empresa municipal advirtió que el tránsito de motocicletas, vehículos UTV y otros automotores todoterreno puede causar daños graves en la vegetación, los suelos y el entorno natural de los páramos.

Estos ecosistemas cumplen una función importante en la conservación de las fuentes de agua que abastecen a Cuenca. Por ello, ETAPA EP señaló que la protección ambiental constituye una obligación legal, tanto dentro como fuera del Parque Nacional Cajas.

La entidad aclaró que el episodio de Las Pampeadas ocurrió en un predio privado y no dentro del parque nacional. Sin embargo, ese hecho no elimina la posibilidad de sanciones, pues la protección de los ecosistemas frágiles también comprende las zonas de páramo fuera de los límites del área protegida.

Concejo Cantonal prevé revisar el caso

La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Cantonal de Cuenca prevé sesionar de forma ampliada el martes 27 de octubre de 2026. Entre sus objetivos consta fiscalizar la aplicación de las sanciones a los responsables, conforme a los artículos 102 y 107 de la Ordenanza de Biodiversidad.

El caso puso en discusión el cumplimiento de las normas ambientales frente al ingreso de vehículos motorizados a espacios naturales sensibles. La aplicación de la ordenanza dependerá de la comprobación de la infracción y de la determinación de responsabilidades por parte de las autoridades competentes.

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