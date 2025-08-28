El ministro de Salud, Jimmy Martin, indicó el número de trabajadores despedidos en este sector y se refirió a la situación del Sistema Nacional de Salud, este jueves 28 de agosto de 2025.

Los despidos en el sector salud, informados por el ministro Jimmy Martin

El ministro de Salud, Jimmy Martin, habló sobre los despidos en ese sector, tras el anuncio de la implementación del Plan de Eficiencia, por parte del Gobierno.

Martin señaló que 168 trabajadores de la salud han sido desvinculados, en el medio Primera Plana.

El ministro señaló que “fueron 168 despedidos, si no me falla la memoria, entre profesionales de la salud, más allá de solo médicos y enfermeras”.

La Federación Médica Ecuatoriana (FME) rechazó los primeros despidos de doctores y enfermeras.

Esto también porque la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, señalara que no existirán despidos en el sector de salud, educación y seguridad.

Jaramillo declaró que desvincularán a 5 000 servidores públicos, con excepción de las áreas en mención.

Jimmy Martin declaró que los trabajadores de la salud despedidos tenían “sanciones administrativas, verbales y pecuniarias y bajas evaluaciones de desempeño”.

“Se han vuelto a recontratar esas plazas, no están vacantes al día de hoy, y se van a seguir haciendo las contrataciones”, añadió Martin, en Primera Plana.

Situación del Sistema de Salud

El ministro de Salud, Jimmy Martin, expresó que existen dificultades y problemas en el Sistema de Salud y los están abordando de manera comprometida.

Indicó que no todos los hospitales públicos tienen una situación problemática, que hay unos que han sido mal manejados.

Además, que en Guayaquil, Samborondón y Durán de la zona 8 y Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas de la zona 4 están los hospitales que registran más problemas.

El Ministro de Salud aseguró que se han gestionado más de 50 millones de dólares para pagos de servicios externalizados, pagos paulatinos en los siguientes tres meses.

