El Ministerio del Ambiente y Energía dio a conocer este miércoles 17 de septiembre sobre el cierre temporal del ingreso al volcán El Altar debido a una competencia.

Cierre del ingreso a El Altar

La Cartera de Estado informó que se cerrará el ingreso al volcán en la ruta Bocatoma-Campamento Italiano-Lagunas del Altar, en la zona alta del Parque Nacional Sangay.

Este cierre será temporal y se realizará los días 20 y 21 de septiembre de 2025, debido al desarrollo de la carrera de montaña.

Esta medida se tomó para garantizar la seguridad de los visitantes y participantes a la competencia, así como preservar el orden y la integridad del ecosistema durante el desarrollo de la actividad.

Volcán extinto

El Altar es un volcán extinto localizado en el centro de Ecuador, en la Cordillera Oriental de Los Andes.

El volcán recibe su nombre debido a las formas que adoptan sus numerosos picos, semejando el altar de una iglesia colonial.

La montaña se ubica en el Parque Nacional Sangay, reserva declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1983.

El Altar es conocido así por la forma que generan sus varios picos. En quichua, su nombre es Cápac Urcu, que significa montaña sublime. Su altura alcanza los 5 319 metros sobre el nivel del mar.

El volcán es un estratovolcán extinto, lo que significa que ha tenido varias erupciones en el pasado y actualmente se encuentra en un estado de reposo.

Alrededor del volcán se encuentran varias lagunas como la Amarilla, Quindecocha, Estrellada, Verde, Azul, Mandur, Pintada, entre otras.

Por su parte, el Parque Nacional Sangay abarca una extensión de 5 178 km² y se distribuye en cuatro provincias: Morona Santiago, Tungurahua, Chimborazo y Cañar.

