Falta menos de un mes para las elecciones, ¿cuántas papeletas se entregarán a cada persona?

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Los ciudadanos que participen en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibirán un número distinto de papeletas según su lugar de votación. El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé entregar seis papeletas en las zonas urbanas, siete en las rurales y tres en las circunscripciones del exterior.

Los comicios del 29 de noviembre de 2026 permitirán elegir autoridades locales y a los integrantes del CPCCS. Para facilitar la identificación de cada dignidad, el organismo electoral asignó colores específicos a las papeletas.

El proceso también incluye la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto y la elaboración del material electoral. El CNE reportó un avance del 76,62% en la capacitación a escala nacional.

Los colores identifican las dignidades que se elegirán

Cada papeleta tendrá un color que permitirá distinguir el cargo o la dignidad en disputa. La distribución contempla las siguientes tonalidades:

Gris: alcaldes.

alcaldes. Café: prefectos.

prefectos. Verde oscuro: concejales urbanos.

concejales urbanos. Celeste: concejales rurales.

concejales rurales. Verde claro: integrantes de las juntas parroquiales rurales.

integrantes de las juntas parroquiales rurales. Amarillo, rosa y naranja: consejeros del CPCCS.

Esta diferenciación forma parte de la organización del material electoral para los comicios. El número de papeletas dependerá de la circunscripción y de las dignidades que correspondan a cada elector.

La capacitación registra un avance del 76,62%

El CNE informó que la capacitación para los miembros de las juntas receptoras del voto alcanzó el 76,62% a escala nacional. Las jornadas presenciales continuarán hasta el 29 de noviembre de 2026.

El organismo también mantiene habilitados puntos de capacitación en distintas localidades del país. La preparación de quienes integrarán las juntas receptoras constituye una de las actividades del calendario electoral previo a la jornada de votación.

Observadores recorrieron las instalaciones del Instituto Geográfico Militar

Este miércoles 4 de noviembre, observadores electorales nacionales visitaron las instalaciones del Instituto Geográfico Militar (IGM) para conocer los procesos técnicos de elaboración e impresión de las papeletas y documentos electorales.

Durante el recorrido, los participantes conocieron los controles de calidad y los mecanismos de seguridad y custodia del material que el organismo utilizará en las elecciones seccionales y del CPCCS.

En la visita participaron delegaciones de observación electoral de la Universidad de las Américas (UDLA) y de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), además de observadores nacionales acreditados a título individual.

El CNE reportó un total de 1 583 observadores electorales nacionales acreditados para estos comicios.

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