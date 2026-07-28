MSP extiende el plazo para que médicos y profesionales de la salud postulen al año rural

El Ministerio de Salud Pública (MSP) decidió ampliar el cronograma de registro para los profesionales de la salud que deben cumplir con su año rural en el periodo 2026–2027. Esta medida ofrece una nueva oportunidad para los interesados en participar en este proceso.

Nueva oportunidad para el registro nacional

Este martes 28 de julio de 2026, el MSP anunció oficialmente la extensión por una semana del plazo de postulación para el Año de Salud Rural y Servicio Social.

Este abarcará desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2027. La disposición busca ofrecer a los profesionales de diversas ramas de la salud un margen adicional para organizar su documentación y completar su inscripción en el sistema oficial.

El proceso de registro, obligatorio para quienes aspiran a habilitarse profesionalmente, comenzará formalmente el 8 de agosto de 2026.

Profesiones y requisitos para la convocatoria

Esta convocatoria está dirigida específicamente a médicos, enfermeros, odontólogos, obstetras y obstetrices.

Los postulantes deben cumplir con el requisito de servicio social para el ejercicio de sus funciones. Para garantizar una participación válida, los aspirantes deben preparar su documentación digitalizada, que incluye:

Cédula de identidad.

de identidad. Título profesional registrado en el Ministerio de Educación.

profesional registrado en el Ministerio de Educación. Certificado de aprobación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) emitido por el Caces.

de aprobación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) emitido por el Caces. Certificado de no tener impedimentos para ejercer cargos públicos.

de no tener impedimentos para ejercer cargos públicos. Firma electrónica vigente.

electrónica vigente. Para postulantes extranjeros: visa habilitante y certificación de dominio del idioma español.

Cronograma escalonado por dígito de cédula

Para evitar la saturación de la plataforma digital y asegurar un proceso eficiente, el Ministerio estableció un cronograma de registro basado en el último dígito del documento de identidad.

Los aspirantes deberán ingresar al Sistema de Gestión de Rurales (SGR) a través del enlace https://sgr.msp.gob.ec/sgr, en el horario de 08:00 a 17:00, según el siguiente orden:

Dígitos 0 y 1: Sábado 8 de agosto de 2026.

Sábado 8 de agosto de 2026. Dígitos 2 y 3 : Domingo 9 de agosto de 2026.

: Domingo 9 de agosto de 2026. Dígitos 4 y 5 : Lunes 10 de agosto de 2026.

: Lunes 10 de agosto de 2026. Dígitos 6 y 7 : Martes 11 de agosto de 2026.

: Martes 11 de agosto de 2026. Dígitos 8 y 9 : Miércoles 12 de agosto de 2026.

: Miércoles 12 de agosto de 2026. Todos los dígitos: Jueves 13 y viernes 14 de agosto de 2026.

Publicación de plazas e inicio de actividades

Tras finalizar el registro, el 15 de agosto de 2026, el Ministerio publicará el listado oficial de los profesionales inscritos a través de su portal web (www.salud.gob.ec).

Al día siguiente, 16 de agosto, los aspirantes podrán conocer la oferta de plazas disponibles. Esta detallará las unidades operativas, el nivel de atención, la provincia y la información necesaria para la elección del destino.

Finalmente, el Año de Salud Rural y Servicio Social iniciará sus operaciones el 1 de septiembre de 2026, fecha en la que los profesionales se integrarán a sus unidades asignadas bajo la planificación institucional vigente.

Preguntas frecuentes sobre la postulación para el año rural en Ecuador

❓ ¿Cómo se organiza el registro para evitar el colapso del sistema SGR?

Se ha establecido un cronograma escalonado por el último dígito de la cédula de identidad, desde el 8 hasta el 14 de agosto de 2026.

Este orden permite que la plataforma digital gestione de forma eficiente el volumen de postulaciones diarias, reservando los últimos dos días para cualquier profesional que no haya podido completar el trámite en su fecha asignada.

❓ ¿Qué documentos son obligatorios para validar la postulación?

Cédula, título registrado en el Ministerio de Educación, certificado EHEP del CACES, certificado de no impedimento legal, firma electrónica y, para extranjeros, visa y certificación de español.

El cumplimiento de estos requisitos es fundamental, ya que el Ministerio de Salud Pública realiza una validación técnica de la documentación antes de permitir el acceso al proceso de elección de plazas.

❓ ¿Cuándo se hará pública la oferta de vacantes para el año rural?

La oferta de plazas disponibles se publicará oficialmente el 16 de agosto de 2026.

Los profesionales podrán revisar la ubicación geográfica y el nivel de atención de los establecimientos de salud disponibles en el portal institucional, facilitando una elección informada según la planificación institucional del MSP.

❓ ¿Quiénes están obligados a realizar este año de servicio social?

Profesionales graduados en medicina, enfermería, odontología y obstetricia. El Año de Salud Rural es un requisito legal indispensable en Ecuador para que estos profesionales obtengan la habilitación necesaria para ejercer cargos públicos y realizar prácticas clínicas reguladas en todo el territorio nacional.

❓ ¿Qué fecha marca el inicio oficial del servicio rural?

El Año de Salud Rural y Servicio Social comenzará formalmente el 1 de septiembre de 2026.

Es el punto de partida para la incorporación masiva de los profesionales seleccionados a sus unidades operativas, fortaleciendo la cobertura médica en las distintas provincias del país.