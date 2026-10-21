Mantenimientos en el Puente de la Unidad Nacional serán en la noche

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Puente de la Unidad Nacional tendrá trabajos de mantenimiento preventivo desde la noche de este miércoles 21 de octubre de 2026 hasta la madrugada del viernes 23. El Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) informó que las labores se concentrarán en las juntas de esta infraestructura vial.

Según el comunicado oficial, las intervenciones comenzarán a las 22:00 y concluirán a las 05:00. El cronograma contempla dos jornadas nocturnas: la primera entre el miércoles 21 y el jueves 22, y la segunda entre el jueves 22 y el viernes 23 de octubre.

El Ministerio explicó que estas tareas forman parte de las acciones preventivas frente al fenómeno de El Niño. El objetivo es atender de forma oportuna las necesidades de la infraestructura vial y evitar que el deterioro de sus elementos afecte la circulación.

El Puente de la Unidad Nacional es una infraestructura vial clave para la conexión entre Guayaquil y Durán. Por ello, las intervenciones de mantenimiento en este paso tienen relevancia para la movilidad de la provincia de Guayas.

📌#Comunicado | Se informa a la ciudadanía que del miércoles 21 al viernes 23 de octubre, desde las 22h00 hasta las 05h00, se realizarán trabajos en el Puente de la Unidad Nacional.



Más información. ⤵️ pic.twitter.com/hQ3NigsyrF — Ministerio de Infraestructura y Tecnología🇪🇨 (@MIT_Ecuador) October 21, 2026

Trabajos nocturnos

Las labores se realizarán en los componentes que forman parte de la estructura y permiten absorber los movimientos que se producen por cambios de temperatura y el paso de los vehículos.

El mantenimiento preventivo busca conservar estos elementos en condiciones adecuadas y reducir el riesgo de daños que puedan comprometer el funcionamiento del puente.

El horario nocturno permitirá ejecutar los trabajos durante la franja comprendida entre las 22:00 y las 05:00. El cronograma oficial fija el cierre de cada jornada en las primeras horas del día siguiente.

El mantenimiento vial frente al fenómeno de El Niño

Las condiciones climáticas pueden aumentar la presión sobre la infraestructura vial, por lo que el mantenimiento forma parte de las tareas para conservar las carreteras y sus estructuras.

El Ministerio señaló que continuará con las labores de mantenimiento de la red vial del país. También agradeció la comprensión de los usuarios durante el desarrollo de los trabajos.

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