Mañana se inicia la campaña para las elecciones seccionales ¿Qué dignidades se elegirán?

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

La carrera por las alcaldías, prefecturas y otras dignidades locales entra en su etapa decisiva. Este jueves 12 de noviembre de 2026 comienza la campaña electoral para las elecciones seccionales de Ecuador, un período que se extenderá hasta el 26 de noviembre, tres días antes de la jornada general de votación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó el calendario para que los candidatos busquen el respaldo de los ciudadanos. Durante estas dos semanas, los aspirantes podrán realizar mítines, caravanas y otras actividades proselitistas, dentro de los límites de gasto y las restricciones que establece la normativa electoral.

El país elegirá a las autoridades locales para el período 2027-2031. Los nuevos representantes asumirán sus funciones en mayo de 2027, mientras que los comicios tendrán lugar el 29 de noviembre de este año.

Fechas de la campaña y de las elecciones seccionales

La campaña electoral comenzará el jueves 12 de noviembre y concluirá el jueves 26. En ese mismo período, el CNE organizará debates para las candidaturas a prefecturas y alcaldías.

El calendario contempla 45 debates electorales: 21 corresponden a prefecturas y 24 a alcaldías. Las delegaciones provinciales realizarán sorteos para definir el orden de participación de los candidatos.

Después del cierre de campaña entrará en vigencia el silencio electoral, desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre, día de los comicios generales.

El proceso también incluye jornadas previas de votación. El jueves 26 de noviembre sufragarán las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Al día siguiente, el viernes 27, tendrá lugar el voto en casa.

Candidaturas y dignidades que estarán en disputa

Hoy miércoles 11 de noviembre, el CNE prevé difundir el listado oficial de candidatos inscritos y calificados para las distintas dignidades. En agosto, el organismo recibió 53 534 solicitudes de inscripción de precandidatos. De ese total, 51 730 aspirantes constan como candidatos inscritos y calificados, según el balance entregado para este proceso.

Los electores acudirán a las urnas el 29 de noviembre para elegir 222 alcaldes, 23 prefectos, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4 131 vocales de juntas parroquiales.

La jornada también contempla la elección de los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Para esta designación, los ciudadanos recibirán tres papeletas: una para escoger hasta tres candidatos hombres, otra para elegir hasta tres mujeres y una tercera para la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas, que cuenta con una sola candidata.

Licencias y observación del proceso electoral

Los funcionarios públicos que participen en actividades de campaña deben solicitar licencia durante el período proselitista, incluso si no figuran como candidatos. Entre los casos constan el presidente Daniel Noboa, quien solicitó autorización a la Asamblea Nacional para realizar actividades a favor de los postulantes de Acción Democrática Nacional (ADN), y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

El Concejo Metropolitano aprobó la licencia sin sueldo de Muñoz entre el 12 y el 26 de noviembre. Durante ese lapso, María Fernanda Guillén ocupará la Alcaldía de Quito.

Para las elecciones del 29 de noviembre, el proceso cuenta con 2 053 observadores acreditados: 1 976 nacionales y 77 internacionales.

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