Las lluvias del domingo inundaron barrios en Daule

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones y daños en viviendas de dos sectores de Guayas: en Daule en la etapa Esmeralda, en la urbanización La Joya, y la urbanización Compostela, en La Aurora, vía a Salitre. Los residentes reportaron acumulación de agua y lodo en las calles y preocupación por las condiciones de drenaje en sus sectores.

En la etapa Esmeralda, los problemas se concentran en las viviendas junto al cerro de la manzana 4 y en los puntos donde se acumula el agua lluvia. La fuerza de la corriente arrastró tierra y lodo hacia las calles y afectó directamente a una casa ubicada al pie del cerro.

En Compostela, los moradores reportaron calles inundadas y el ingreso de agua a varias viviendas. Videos difundidos por residentes muestran las condiciones que enfrenta esta urbanización de La Aurora tras las precipitaciones.

Agua y lodo ingresaron a una vivienda en La Joya

En la etapa Esmeralda, el flujo de agua y tierra provocó la ruptura del muro de contención posterior de una vivienda situada junto al cerro de la manzana 4. El desprendimiento permitió el ingreso de agua y lodo al inmueble, que terminó inundado.

Otros residentes también reportaron dificultades por la acumulación de agua en los perímetros de sus casas y en las esquinas donde se concentra el desfogue de las lluvias.

La situación generó preocupación entre las familias, especialmente entre quienes viven cerca de la ladera. Los moradores señalan que el problema no se limita al agua que cae durante las precipitaciones, sino también a la forma en que el sistema de drenaje conduce el caudal por las calles y los espacios residenciales.

🚨 #URGENTE | AFECTACIONES EN LA ETAPA ESMERALDA – LA JOYA



La preocupación crece entre los residentes de la etapa Esmeralda, en La Joya, particularmente en las viviendas ubicadas junto al cerro Mz 4 y en los puntos donde se concentra el flujo de agua lluvia.



Las fuertes… pic.twitter.com/uDJCyFgcnZ — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) November 2, 2026

Residentes solicitan intervención de autoridades en La Joya

Los habitantes de la etapa Esmeralda solicitaron la presencia de las autoridades competentes. También pidieron la intervención de los responsables del proyecto inmobiliario.

El pedido incluye una evaluación de los daños en las viviendas, la identificación de las causas de las inundaciones y la revisión de las condiciones de seguridad de la infraestructura.

Los moradores plantean la necesidad de revisar los problemas de drenaje y las condiciones del muro de contención afectado. Su preocupación se centra en el riesgo que representa una nueva acumulación de agua y tierra para las casas cercanas al cerro.

Urbanización Compostela también registra inundaciones

La urbanización Compostela, en La Aurora, vía a Salitre, también enfrenta problemas por las fuertes lluvias. Sus residentes reportaron que el agua cubrió varias calles e ingresó a viviendas del conjunto residencial.

Los videos difundidos por moradores muestran la presencia de agua en las vías internas y las afectaciones en los inmuebles. Las familias expresaron preocupación por las condiciones de sus casas y por las consecuencias de las precipitaciones.

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