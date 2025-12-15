El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi), este 15 de diciembre de 2025, informó que mantiene una vigilancia permanente de los virus respiratorios que circulan en el país, con especial atención a la influenza A (H3N2).

Más noticias

Control epidemiológico de la influenza A H3N2 por parte del Inspi

La institución indicó que ejecuta el monitoreo mediante métodos de diagnóstico como la prueba PCR en tiempo real y la secuenciación genómica, aplicados a muestras que provienen de los hospitales de la red de salud pública del Ecuador.

Este refuerzo en la vigilancia se da en el contexto de la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Frente a esa advertencia, el Inspi aclaró que la influenza A (H3N2) circula de manera estacional en el país. No obstante, la identificación del subclado (tipo) K, cuya incidencia se ha reportado en Europa y en varios países del este de Asia, motivó un fortalecimiento de los análisis de secuenciación genómica en los casos positivos detectados en Ecuador.

#INSPIComunica | El INSPI realiza la vigilancia permanente de virus respiratorios con métodos de diagnóstico de vanguardia como PCR en tiempo real y secuenciación genómica ⬇️ pic.twitter.com/cQhSPkDEfu — INSPI ECUADOR (@INSPI_ECUADOR) December 15, 2025

¿Qué se busca identificar?

Según un comunicado de la institución, el objetivo de las acciones consiste en identificar de forma temprana los subclados de H3N2 que circulan en el territorio nacional.

Para ello, el personal técnico del Inspi mantiene operativas las áreas de laboratorio de forma continua. Los equipos trabajan durante fines de semana y jornadas extendidas, con el fin de garantizar resultados que permitan respaldar la toma de decisiones en salud pública.

Otros tipos de virus presentes

Además de la influenza A (H3N2), el Instituto sostiene la vigilancia genómica de otros virus respiratorios de importancia sanitaria.

Entre esos constan el SARS-CoV-2 y el Virus Sincitial Respiratorio, que también generan cuadros clínicos relevantes, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Diciembre registra una alta incidencia de enfermedades respiratorias en el país. Ante este escenario, el Inspi reforzó el llamado a la vacunación contra la influenza, en particular en los grupos prioritarios definidos por el sistema de salud.

Lee también: Enfermedades respiratorias más recurrentes que se presentan en Ecuador

Las inmunizaciones se mantiene como una de las medidas más efectivas para prevenir complicaciones y reducir la carga de enfermedad durante la temporada.

La institución ratificó que sus laboratorios se encuentran preparados, equipados y en pleno funcionamiento. Desde estos espacios, el Inspi proporciona de manera constante información al Ministerio de Salud Pública.