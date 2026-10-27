Incendios forestales no dan tregua en Ecuador, ahora en Ambato

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un incendio forestal se reportó en la parroquia Totoras, en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, este lunes 26 de octubre de 2026. La alerta ingresó al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a las 11:30, a través de la línea única para emergencias 9-1-1.

Tras recibir el aviso, el ECU 911 coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Ambato, cuyos equipos acudieron al lugar para atender la emergencia. Hasta el último reporte oficial, no existían personas heridas por este evento.

Desde el ECU 911 se coordina la atención de un incendio forestal registrado en la parroquia Totoras, en Ambato. El Cuerpo de Bomberos se movilizó para atender la emergencia. Hasta el momento, no se reportan personas heridas y se mantiene el seguimiento del evento. https://t.co/xb6z5G99hG — ECU 911 (@ECU911_) October 27, 2026

ECU 911 coordina la atención del incendio forestal

El ECU 911 informó que mantiene el seguimiento del incendio registrado en Totoras. La institución articula la respuesta con los organismos de primera respuesta para atender las novedades relacionadas con el fuego.

La alerta ingresó a las 11:30 del lunes 26 de octubre. A partir de ese reporte, el Cuerpo de Bomberos de Ambato movilizó personal para intervenir en el sitio.

El sistema de emergencias mantiene el monitoreo del caso. El reporte oficial no precisa la extensión del terreno afectado ni las causas que originaron las llamas.

Bomberos de Ambato acudieron a la parroquia Totoras

El Cuerpo de Bomberos de Ambato desplegó equipos para atender el incendio forestal en esta parroquia del cantón. La intervención busca responder a la emergencia y controlar el fuego en el área afectada.

Los incendios forestales pueden comprometer la vegetación y extenderse hacia otros espacios según las condiciones del entorno. En este caso, la información difundida por el ECU 911 confirma la movilización de los bomberos, pero no detalla la magnitud de la afectación ambiental.

Sin personas heridas por el incendio en Tungurahua

El reporte del ECU 911 señala que, hasta el momento no existían personas heridas por el incendio forestal en Totoras.

La institución mantiene el seguimiento de la emergencia mientras los equipos de respuesta atienden el evento. La información oficial disponible no incluye un balance final de daños ni una estimación de la superficie afectada.

Incendios forestales bajo seguimiento de emergencias

La coordinación del ECU 911 permite articular la respuesta de los organismos de primera intervención ante reportes de incendios forestales. En Totoras, la atención involucra al Cuerpo de Bomberos de Ambato, que movilizó sus recursos tras la alerta ciudadana.

El caso permanece bajo seguimiento institucional, mientras las autoridades recopilan información sobre la evolución del fuego y sus posibles afectaciones.

Otro incendio forestal se reportó en Quisapincha

A las 11:45 de este lunes 26 de octubre, el ECU 911 recibió otro reporte de incendio forestal en el sector Santa Rosa Pamba, en la parroquia Quisapincha, también en el cantón Ambato. La entidad coordinó la atención de la emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Ambato, cuyos equipos acudieron al sitio.

📍 #Ambato | El #ECU911 mantiene el monitoreo de un incendio forestal en Santa Rosa Pamba, parroquia Quisapincha. 🚒 Personal de @cbambato atiende la emergencia. No se reportan personas heridas. https://t.co/oGShpXzChy — ECU 911 (@ECU911_) October 26, 2026

ECU 911 monitorea la emergencia en Santa Rosa Pamba

El sistema de videovigilancia del ECU 911 brinda apoyo visual y permite el monitoreo de este segundo incendio forestal. Hasta el reporte oficial, no existían personas heridas. La institución mantiene el seguimiento de la emergencia mientras los bomberos atienden el incidente.

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