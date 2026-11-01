Bomberos atienden un incendio en el centro de Shushufindi

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Un incendio se registró en el sector central del cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, este domingo 1 de noviembre de 2026. El hecho ocurrió en las calles 11 de Julio y Cofanes.

¿Quién atendió el incendio en Shushufindi?

La Coordinación Zonal 1 del ECU 911 informó que la atención se coordinó desde su sala de operaciones de Nueva Loja. Hasta el sitio acudieron el personal del Cuerpo de Bomberos del cantón y la Policía Nacional.

Hasta ahora, el organismo no detalla qué se incendió. Tampoco precisa si hubo personas afectadas, cuál fue la causa ni a qué hora se originó el fuego. Por lo tanto, el balance puede cambiar cuando los equipos de socorro concluyan su trabajo.

¿Dónde ocurrió este incendio?

Shushufindi es un cantón de la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía nororiental del país. Su cabecera cantonal concentra la actividad comercial de la zona. Las calles 11 de Julio y Cofanes se ubican en ese sector central.

Desde cámaras de videovigilancia se mantiene el monitoreo, como parte de las acciones de seguridad en este feriado. El personal de la Policía y de los Bomberos se mantienen atentos en los espacios públicos para identificar oportunamente situaciones de riesgo y coordinar la respuesta con las instituciones articuladas.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, las autoridades recomiendan salir de inmediato del inmueble y no regresar por objetos personales. Asimismo, piden avisar a los vecinos y alejarse para no obstaculizar el trabajo de los bomberos.

Además, conviene mantener despejado el acceso de los vehículos de emergencia. El humo representa el mayor riesgo, por lo que conviene desplazarse agachado si hay que atravesar una zona con humo.

Cualquier emergencia se reporta al 911, la Línea Única para Emergencias. Esa central coordina el envío de bomberos, Policía y ambulancias hasta e lugar del incidente.

Más información relacionada con Shushufindi