Un incendio forestal en Gualaceo pone en alerta a los pobladores

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un incendio forestal de gravedad afecta al cerro Pizhi, en la parroquia San Juan, cantón Gualaceo, provincia de Azuay, este lunes 26 de octubre de 2026. El fuego genera preocupación entre los pobladores del sector, quienes solicitan apoyo urgente de los cuerpos de bomberos de cantones cercanos.

El ECU 911 informó que monitorea un incendio forestal en el sector del Parque, en Gualaceo, mediante una de sus cámaras de videovigilancia. La entidad también coordinó la atención de la emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Gualaceo.

Bomberos de Gualaceo acudieron al sitio

Según el reporte del ECU 911, las unidades de Bomberos de Gualaceo llegaron al punto afectado para combatir las llamas. La institución indicó que articuló la respuesta ante la emergencia para atender el fuego en el sector.

El incendio en el cerro Pizhi mantiene en alerta a los habitantes de San Juan. Los pobladores expresaron su preocupación por la magnitud del fuego y pidieron la intervención de equipos de emergencia de otros cantones para reforzar las labores de control.

ECU 911 monitorea el incendio forestal

El sistema de emergencias mantiene el seguimiento del evento a través de la cámara de videovigilancia instalada en el sector del Parque, en el cantón azuayo. Este monitoreo permite observar la evolución del incendio y coordinar la respuesta con los organismos de primera respuesta.

La emergencia ocurre en una zona montañosa de Gualaceo, donde las llamas afectan la cobertura vegetal del cerro Pizhi. La situación concentra la atención de los moradores de San Juan, quienes esperan el apoyo de más unidades para enfrentar el fuego.

Hace cinco días hubo un incendio forestal en Chimborazo

Un incendio forestal movilizó a los equipos de emergencia en el sector Cahuají, perteneciente al cantón Guano, en la provincia de Chimborazo, el pasado miércoles 21 de octubre de 2026.

El ECU 911 coordinó la atención de esta emergencia y gestionó la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos. Los equipos acudieron al lugar para ejecutar las tareas de control y sofocación del fuego.

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