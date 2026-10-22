Inamhi prevé tormentas y ráfagas de viento del 23 al 25 de octubre

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Las lluvias continuarán en Ecuador durante el fin de semana. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé precipitaciones acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico difundido por la institución, la región Litoral concentrará las principales condiciones de atención por estos fenómenos meteorológicos. El reporte contempla la continuidad de las lluvias durante los tres días, con episodios de tormentas eléctricas y viento.

Este escenario llega después de una semana con precipitaciones intensas en varias localidades del país. En Quito, las lluvias y una granizada provocaron dificultades en la movilidad, mientras que en otros sectores se reportaron inundaciones y afectaciones en la infraestructura urbana.

Litoral tendrá lluvias y ráfagas de viento

La región Costa figura como el área de especial atención dentro del pronóstico del Inamhi para el periodo del 23 al 25 de octubre. Las precipitaciones podrían coincidir con tormentas dispersas y ráfagas de viento, condiciones que caracterizan el escenario meteorológico previsto para estos días.

El pronóstico comprende tres jornadas consecutivas y anticipa que las lluvias no darán una pausa general durante el fin de semana. La presencia de tormentas dispersas también forma parte de las condiciones previstas por el organismo meteorológico.

Quito registra afectaciones tras las lluvias y el granizo

La capital vivió una jornada complicada este jueves 22 de octubre por las lluvias intensas y una granizada. Entre las novedades reportadas constan una fuerte congestión vehicular en la avenida González Suárez y daños en los semáforos de la intersección de la avenida Colón y la calle Versalles.

Un día antes, las precipitaciones provocaron una inundación en Buenaventura de Chillogallo, en el sur de Quito. Equipos municipales ejecutaron tareas de limpieza vial con maquinaria para retirar los residuos de la calzada.

También se reportó un hundimiento en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y De las Higueras. Personal operativo inició trabajos de reparación durante la noche y la madrugada para recuperar el paso vehicular.

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