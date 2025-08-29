El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre las condiciones climáticas previstas para los próximos días y advirtió que se prevé un incremento de temperaturas diurnas.
Advertencia Meteorológica 50
El Inamhi advirtió que entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre se prevé un incremento de temperaturas diurnas y de radiación ultravioleta en Ecuador.
Estas condiciones serán más intensas en el norte y sur de la región Interandina o Sierra, con temperaturas máximas de hasta 27 grados centígrados. En el norte de la Amazonía, con temperaturas de hasta 34 grados, y en el centro sur del Litoral, con máximas de 35 grados centígrados.
Además, advirtió que las altas temperaturas diurnas, sumadas a la ausencia de lluvia que causa que la vegetación esté seca, más los fuertes vientos son condiciones que constituyen un factor a favor de la formación y propagación de los incendios forestales.
Estas condiciones se deben al bajo contenido de humedad en el ambiente, incidencia de altas presiones y circulación de masas de aire secas.
Las zonas que tendrán estas condiciones con mayor énfasis son:
- Región Litoral: mayor riesgo en Guayas y Los Ríos
- Región Interandina: mayor riesgo en las provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi Y Loja.
- Región Amazónica: mayor riesgo en Sucumbíos y Orellana.
Recomendaciones ante estas condiciones
Ante estas condiciones, es importante tomar precauciones:
- Evita actividades al aire libre y no te expongas directamente al sol
- Mantente hidratado y usa protección solar
- Ten las habitaciones de tu casa ventiladas
- Asegura estructuras que puedan volar debido a los vientos
- Los tiempos de viaje podrían aumentar en las rutas que atraviesan los páramos por el viento
Debido a estas condiciones favorables a incendios forestales, es importante:
- Evite realizar actividades que puedan generar chispas y fuego en áreas rurales y forestales
- No arroje colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos
- Si detectas un incendio o humo, llama al 911 de inmediato
