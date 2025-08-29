El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre las condiciones climáticas previstas para los próximos días y advirtió que se prevé un incremento de temperaturas diurnas.

Más noticias

Advertencia Meteorológica 50

El Inamhi advirtió que entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre se prevé un incremento de temperaturas diurnas y de radiación ultravioleta en Ecuador.

Estas condiciones serán más intensas en el norte y sur de la región Interandina o Sierra, con temperaturas máximas de hasta 27 grados centígrados. En el norte de la Amazonía, con temperaturas de hasta 34 grados, y en el centro sur del Litoral, con máximas de 35 grados centígrados.

Además, advirtió que las altas temperaturas diurnas, sumadas a la ausencia de lluvia que causa que la vegetación esté seca, más los fuertes vientos son condiciones que constituyen un factor a favor de la formación y propagación de los incendios forestales.

Estas condiciones se deben al bajo contenido de humedad en el ambiente, incidencia de altas presiones y circulación de masas de aire secas.

Las zonas que tendrán estas condiciones con mayor énfasis son:

Región Litoral: mayor riesgo en Guayas y Los Ríos

mayor riesgo en Guayas y Los Ríos Región Interandina : mayor riesgo en las provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi Y Loja.

: mayor riesgo en las provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi Y Loja. Región Amazónica: mayor riesgo en Sucumbíos y Orellana.

Recomendaciones ante estas condiciones

Ante estas condiciones, es importante tomar precauciones:

Evita actividades al aire libre y no te expongas directamente al sol

Mantente hidratado y usa protección solar

Ten las habitaciones de tu casa ventiladas

Asegura estructuras que puedan volar debido a los vientos

Los tiempos de viaje podrían aumentar en las rutas que atraviesan los páramos por el viento

Debido a estas condiciones favorables a incendios forestales, es importante:

Evite realizar actividades que puedan generar chispas y fuego en áreas rurales y forestales

No arroje colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos

Si detectas un incendio o humo, llama al 911 de inmediato

#AdvertenciaMeteorológica 50| Entre el 29 de agosto y 1 de sep., se prevé incremento de Temperaturas diurnas y Radiación UV con mayor énfasis al norte y sur de la región Interandina, norte de la Amazonía y centro sur del Litoral.



🔥Condiciones favorables a incendios forestales pic.twitter.com/M7bb30dx12 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 29, 2025

Te recomendamos