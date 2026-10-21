IESS advierte que pagos a prestadores se gestionan solo por canales oficiales

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó a clínicas, centros de diálisis y demás prestadores externos de servicios de salud que los procesos de revisión, validación de facturas y programación de pagos se desarrollan exclusivamente mediante procedimientos y canales oficiales.

El pronunciamiento firmado por Cynthia Gellibert, Presidenta del Consejo Directivo del IESS, fue emitido el 20 de octubre de 2026, ante posibles casos de difusión no autorizada de información interna.

Procesos de pago se realizan por canales oficiales

El IESS señaló que todo el proceso de pago se gestiona únicamente a través de sus canales oficiales.

Además, indicó que la comunicación sobre fechas, montos y estados de pago se realiza de forma directa e institucional con cada prestador.

La entidad también enfatizó que no utiliza intermediarios, gestores ni terceras personas para transmitir información relacionada con estos procedimientos.

El IESS descarta cobros para agilizar pagos

En su comunicado, el IESS aseguró que no solicita pagos, depósitos, comisiones o retribuciones de ningún tipo para agilizar, priorizar o liberar pagos.

Asimismo, recordó que ninguna persona interna o externa a la institución está autorizada para ofrecer información privilegiada o gestionar trámites en nombre de la entidad.

Llamado a los prestadores externos

El IESS exhortó a los prestadores de servicios de salud a no entregar información confidencial ni realizar pagos a terceros.

La institución también instó a denunciar cualquier intento de estafa o extorsión a través de sus canales oficiales.

“Nuestro compromiso es con la transparencia”, concluye Gellibert en su comunicado.

Pago a prestadores; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo realiza el IESS los pagos a clínicas y prestadores externos de salud en Ecuador? El IESS gestiona los pagos a prestadores externos de salud mediante procesos administrativos que incluyen la revisión y validación de facturas y la programación de pagos.

Las clínicas, los centros de diálisis y otros prestadores externos deben realizar trámites relacionados con la facturación y la atención brindada a los afiliados. Para conocer el estado de estos procesos, es importante recurrir a los canales oficiales del IESS. ❓ ¿Cómo pueden las clínicas y los centros de diálisis consultar el estado de sus pagos del IESS? Los prestadores externos deben consultar el estado de sus pagos a través de los canales oficiales de comunicación del IESS y verificar la información relacionada con sus facturas.

La validación de facturas y la programación de pagos forman parte del proceso administrativo. La información debe contrastarse con fuentes institucionales para evitar depender de intermediarios que prometan acelerar los desembolsos. ❓ ¿Qué riesgos enfrentan los prestadores externos del IESS ante posibles estafas o extorsiones? Los prestadores externos pueden quedar expuestos a estafas o extorsiones cuando terceros ofrecen gestionar pagos, agilizar trámites o proporcionar información privilegiada a cambio de dinero.

Las clínicas y los centros de diálisis deben verificar la identidad de quienes ofrecen estos servicios y desconfiar de solicitudes de pagos irregulares. Cualquier presunta irregularidad debe reportarse ante las instancias oficiales correspondientes. ❓ ¿Por qué es importante proteger la información confidencial sobre los pagos del IESS? Proteger la información confidencial sobre facturas, pagos y trámites administrativos ayuda a prevenir el uso indebido de datos, posibles fraudes y el acceso no autorizado a información institucional.

La información sobre la validación de facturas y la programación de pagos debe manejarse mediante canales autorizados. La comunicación institucional permite a los prestadores verificar datos sin recurrir a personas que aseguren tener acceso privilegiado. ❓ ¿Cómo pueden denunciar las clínicas y los prestadores externos posibles irregularidades en los pagos del IESS? Las clínicas y los prestadores externos que sospechen de estafas, extorsiones o cobros irregulares deben conservar las evidencias y comunicar el caso a través de los canales oficiales del IESS y, si corresponde, ante las autoridades competentes.

Las denuncias pueden contribuir a identificar posibles intermediarios irregulares y proteger la transparencia de los procesos de pago de la seguridad social. Antes de entregar dinero o información sensible, los prestadores deben confirmar cualquier requerimiento directamente con la institución.

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