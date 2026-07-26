Hospital de Guayaquil aclara situación de bebé supuestamente abandonada

El Hospital Francisco de Icaza Bustamante, uno de los principales centros pediátricos del Ecuador, emitió un comunicado oficial sobre la situación de una bebé hospitalizada en Ecuador.

Este caso ha generado preocupación y numerosas muestras de solidaridad entre la ciudadanía.

La institución confirmó que la menor permanece ingresada desde marzo de 2026, recibe atención médica integral y su estado de salud es estable.

Las autoridades competentes continúan con las investigaciones correspondientes.

Cuidados médicos permanentes

Según el pronunciamiento del hospital, el personal médico ha brindado cuidados permanentes desde el ingreso de la menor, garantizando su atención especializada durante estos meses.

El centro asistencial agradeció las expresiones de apoyo de la comunidad, pero consideró necesario aclarar varios aspectos que han circulado en redes sociales y otros espacios digitales sobre el caso de la bebé hospitalizada.

Fiscalía investiga el presunto abandono

Uno de los puntos centrales del comunicado es que la Fiscalía General del Estado investiga el presunto abandono de la menor.

Esta entidad se encarga de determinar las circunstancias del caso y establecer las medidas legales necesarias para proteger los derechos de la niña.

El Hospital Francisco de Icaza Bustamante enfatizó que tanto la investigación como cualquier decisión relacionada con la protección integral de la menor son competencia exclusiva de las instituciones facultadas por la legislación ecuatoriana. Mientras tanto, la bebé continúa bajo supervisión médica permanente dentro de la casa de salud.

No gestiona procesos de adopción

Tras la difusión del caso, numerosas personas manifestaron en redes sociales su interés en conocer si era posible iniciar un proceso de adopción o colaborar directamente con la menor. Frente a ello, el hospital aclaró que ni el Hospital Francisco de Icaza Bustamante ni el Ministerio de Salud Pública tienen competencias para gestionar adopciones. Esos procedimientos corresponden a las autoridades especializadas en protección de niños, niñas y adolescentes.

Campañas de donaciones no autorizadas

Otro aspecto abordado en el comunicado oficial se refiere a la circulación de publicaciones que solicitan ayuda económica para la menor.

El hospital aseguró que no ha solicitado donaciones ni autorizado cuentas bancarias, números telefónicos o campañas de recaudación destinadas a recibir aportes en nombre de la bebé.

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantenerse alerta frente a posibles intentos de estafa y verificar cualquier información exclusivamente mediante los canales oficiales de la institución.

Llamado a informarse por canales oficiales

Finalmente, el Hospital Francisco de Icaza Bustamante reiteró su compromiso de brindar toda la atención médica y la protección que requiere la menor mientras continúan las investigaciones. Además, agradeció la solidaridad demostrada por la ciudadanía y exhortó a la población a informarse únicamente a través de fuentes oficiales para evitar la difusión de información incorrecta o campañas no autorizadas relacionadas con este caso.