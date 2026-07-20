El HCAM produce radiofármaco que ayuda al diagnóstico temprano del cáncer en Ecuador

El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM) se convirtió en el único hospital público de Ecuador que produce el radiofármaco F-18, un insumo clave para la detección temprana de enfermedades oncológicas. Con este avance, la institución fortalece su capacidad en medicina nuclear y amplía el acceso a diagnósticos especializados dentro del sistema público de salud.

Producción del F-18 en la Unidad PET Ciclotrón

La producción del F-18 se realiza en la Unidad PET Ciclotrón del hospital. Esta tecnología permite obtener imágenes de alta precisión que ayudan a localizar y caracterizar enfermedades a nivel celular. Gracias a esta información, los especialistas pueden realizar diagnósticos más precisos y planificar tratamientos personalizados. Esto posiciona al HCAM como un referente nacional en tecnología en medicina nuclear aplicada a la atención pública.

Detección de enfermedades con mayor precisión

El radiofármaco F-18 se utiliza en estudios PET CT. Estos exámenes permiten identificar actividad metabólica anormal relacionada con distintos tipos de cáncer. Además, contribuyen al diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas y patologías cardiovasculares.

Infraestructura especializada y controles de calidad

La producción de este radiofármaco exige infraestructura altamente especializada y procesos técnicos de gran precisión. También requiere estrictos controles de calidad debido a la corta vida media del F-18. Por esta característica, el hospital debe producir y administrar el insumo en tiempos muy reducidos para asegurar su efectividad en cada paciente.

Mejora en la calidad de los diagnósticos

La Unidad PET Ciclotrón del HCAM incorpora esta capacidad tecnológica como parte de su servicio de medicina nuclear. El hospital destaca que esta herramienta mejora la calidad de los diagnósticos al ofrecer imágenes detalladas que permiten identificar alteraciones celulares en etapas tempranas de la enfermedad.

Atención a más de 300 pacientes al mes

Actualmente, la unidad realiza un promedio de 16 estudios PET CT al día. Esta actividad permite atender aproximadamente a 320 pacientes cada mes mediante esta tecnología de alta especialización.

Costo y financiamiento del servicio

Cada estudio PET CT tiene un valor referencial de USD 1 730. Según la información del HCAM, esta cifra refleja la magnitud de la inversión que realiza el Gobierno Nacional a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para garantizar el acceso gratuito a diagnósticos altamente especializados. Este financiamiento permite que cientos de pacientes reciban una prestación que, de otro modo, implicaría un elevado costo económico.

Trabajo multidisciplinario para garantizar resultados

La realización de cada estudio requiere la coordinación de un equipo multidisciplinario. En el proceso participan especialistas en medicina nuclear, físicos médicos, radioquímicos, tecnólogos y otros profesionales de la salud. Su trabajo conjunto hace posible la producción del radiofármaco y la ejecución de los exámenes con los estándares técnicos que demanda este tipo de procedimientos.

Pionero en medicina nuclear en Ecuador

Con esta capacidad instalada, el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín fortalece el acceso a diagnósticos especializados dentro de la salud pública ecuatoriana. Además, consolida su papel como pionero en medicina nuclear al integrar ciencia, tecnología y talento humano en la atención de pacientes que requieren estudios de alta complejidad.

Te recomendamos