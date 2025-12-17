Google selecciona proyecto de universidad de Ecuador para estudiar el cambio climático con IA

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un proyecto de investigación de una universidad de Ecuador fue seleccionado por Google para impulsar el estudio científico del cambio climático mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

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Google eligió un proyecto de universidad de Ecuador sobre cambio climático y la IA

La iniciativa integra un grupo de proyectos escogidos a escala internacional para trabajar con AlphaEarth, un nuevo conjunto de datos abiertos desarrollado por Google DeepMind. Esto permite procesar y analizar la cobertura terrestre con un nivel de detalle sin precedentes.

AlphaEarth combina imágenes satelitales con técnicas avanzadas de inteligencia artificial, lo que facilita la observación de cambios en los ecosistemas a gran escala.

En ese contexto, el proyecto ecuatoriano destaca por su enfoque innovador y por el uso de información que hasta ahora ha sido escasa en Ecuador y en gran parte de América Latina.

Las bases de la investigación

La investigación se apoya en datos obtenidos a partir de torres instaladas en bosques secos y húmedos del sur de Ecuador con el respaldo de universidades alemanas.

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Estas estructuras, que superan los 20 metros de altura, registran de forma continua los flujos de carbono y vapor de agua. Gracias a estas mediciones, los científicos pueden conocer cómo ‘respiran’ los ecosistemas y cómo varía su capacidad para absorber o liberar gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono.

La importancia de la información

La disponibilidad de este tipo de información resulta clave para comprender la respuesta de los ecosistemas al cambio climático.

Con el apoyo de AlphaEarth, el equipo de la universidad de Ecuador analizará los patrones de absorción y emisión de carbono en ecosistemas estratégicos.

En el sur del país, los bosques húmedos mantienen actividad fotosintética durante todo el año, mientras que los bosques secos pierden sus hojas por largos periodos y presentan una alta vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.

Con información de EFE