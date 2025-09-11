El Ministerio de Salud entregó un lote de medicamentos e insumos médicos valorado en más de 260 000 dólares para atender las casas de salud de Guayaquil, Samborondón y Durán, en Guayas.

Guayaquil, Samborondón y Durán refuerzan su sistema de salud con nuevo lote de medicamentos

La Cartera de Estado informó este jueves 11 de septiembre de 2025 sobre la entrega del nuevo cargamento.

La asignación incluye 746 467 insumos médicos esenciales, 1 309 800 tabletas de paracetamol y 388 600 pastillas de Losartán.

Asimismo, se entregaron equipos para terapia respiratoria, como aerocámaras, cánulas nasales, mascarillas de oxígeno y tubos endotraqueales.

Además de equipos de protección personal (EPP) para el personal sanitario.

Se explicó que la entrega busca garantizar el abastecimiento en los hospitales de la Zona 8 de Guayas.

“La distribución inmediata de estos recursos prioriza la mejora en la calidad de la atención médica para miles de ciudadanos”, indicó el Ministerio.

Entrega supervisada por el ministro

El ministro de Salud, Jimmy Martin, encabezó la entrega de los fármacos en las bodegas de la Coordinación Zonal 8.

Durante la supervisión, verificó el contenido del cargamento y ordenó su registro y distribución inmediata a los centros de salud de las tres ciudades.

El Gobierno mantendrá inspecciones regulares en las bodegas para verificar la correcta distribución de los insumos, afirmó el Ministerio.

También se realizarán operativos en la Red Pública Integral de Salud (RPIS) para supervisar el registro de los materiales y evitar irregularidades.

BOLETÍN | El ministro de Salud, Jimmy Martin, supervisó la entrega de un importante lote de dispositivos médicos y medicamentos, con una inversión de más de USD 260 mil.



▶️ https://t.co/fHRUwyvpe6 pic.twitter.com/o7fWIsJrZC — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) September 11, 2025

Esta nueva entrega se da en medio de los múltiples reclamos de la ciudadanía por la falta de insumos médicos y fármacos en hospitales y centros de salud públicos en varias provincias de Ecuador.

Arcsa decomisó medicamentos e insumos que se comercializaban informalmente

Este miércoles 10 de septiembre de 2025, autoridades de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) acudieron a los exteriores del Hospital General Enrique Ortega Moreira, en Durán.

Junto a funcionarios y miembros de la Gobernación del Guayas, la Intendencia de Policía, Municipio de Durán, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) y Fuerzas Armadas, se retiraron del mercado más de 470 productos que se comercializaban en carpas ilegales.

Los técnicos de la Arcsa hallaron fármacos y dispositivos médicos con novedades, como ampollas de fentanilo, tramadol, anestésicos, analgésicos, antibióticos, sueros, catéteres, sondas, entre otros artículos.

Varios de los insumos se expedían sin receta médica o sin contar un adecuado almacenamiento que garantice la inocuidad de los medicamentos.

2 200 medicamentos irregulares, retirados del mercado en Durán

Asimismo, se realizó una inspección en un local cercano al Hospital Básico del IESS, en el mismo cantón.

Este negocio funcionaba como una farmacia clandestina y mantenía graves irregularidades: falta de higiene, presencia de plagas y heces de roedores en refrigeradores y estantes.

Más de 2 200 medicamentos irregulares fueron retirados del mercado.

En este lugar se almacenaban más de 1 000 muestras médicas cuya venta está prohibida. El local fue clausurado.

Más de 2.200 medicamentos y dispositivos médicos irregulares retirados, carpas que servían como farmacias improvisadas desmanteladas, un local clausurado y un detenido fue el saldo del operativo realizado hoy en exteriores de hospitales de #Durán. 🚨💊#ArcsaControla ✅ pic.twitter.com/K0v7Uc0C5E — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) September 10, 2025

