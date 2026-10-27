Gobierno habilita canal para denunciar posibles actos de corrupción en hospitales de Ecuador

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Gobierno Nacional presentó la campaña Más Integridad, una iniciativa que busca facilitar las denuncias de posibles actos de corrupción en los establecimientos de salud. El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) impulsan este mecanismo mediante códigos QR que permiten a pacientes, usuarios y servidores públicos reportar irregularidades.

El canal permite presentar alertas a través de una plataforma digital. Las personas que identifiquen posibles actos de corrupción pueden aportar información para su investigación y, de manera opcional, adjuntar documentos o imágenes. La iniciativa se presentó el lunes 26 de octubre de 2026, en Guayaquil, con un recorrido por tres hospitales en los que las autoridades colocaron afiches con los códigos QR.

Códigos QR facilitan las alertas sobre posibles actos de corrupción

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, y la secretaria de Integridad Pública, Doménica Bajaña, visitaron los hospitales Monte Sinaí, Universitario de Guayaquil y de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón como parte del lanzamiento de la campaña.

En estos establecimientos, las autoridades colocaron afiches que permiten acceder directamente a la plataforma de denuncias. El mecanismo busca que cualquier persona que conozca una posible irregularidad pueda comunicarla a través de las opciones habilitadas.

Aveiga explicó que los ciudadanos pueden presentar una alerta cuando identifiquen situaciones que podrían constituir actos de corrupción. Además, tienen la posibilidad de adjuntar documentos o imágenes que ayuden a investigar los hechos denunciados.

El ministro señaló que el Gobierno trabaja de manera coordinada, a través de la Secretaría General de Integridad Pública y otros ministerios, para erradicar la corrupción. También enfatizó que los pacientes son los principales perjudicados cuando ocurren estas prácticas en el sistema de salud.

“No vamos a permitir que un paciente se sienta amenazado o perjudicado porque le piden plata para una camilla, para medicinas o para obtener una consulta. Ahora ellos pueden denunciar”, afirmó Aveiga.

Con estas declaraciones, el funcionario destacó la posibilidad de que los pacientes reporten situaciones en las que alguien les solicite dinero para acceder a servicios, medicamentos o implementos necesarios para su atención.

Por su parte, Doménica Bajaña indicó que el mecanismo no se limitará a los hospitales. La secretaria explicó que las instituciones públicas del Ejecutivo que prestan servicios directamente a la ciudadanía también contarán con este canal. Además, las personas podrán encontrar información sobre el mecanismo en la página web y las redes sociales de la Secretaría General de Integridad Pública.

Tres alternativas para presentar una denuncia

Los ciudadanos que deseen reportar posibles irregularidades deben escanear el código QR que aparece en los afiches instalados en los establecimientos. Al hacerlo, accederán a una plataforma que ofrece tres alternativas para presentar sus alertas, según sus necesidades.

La primera opción permite realizar una denuncia a título personal, mediante el correo electrónico [email protected]. Esta alternativa está dirigida a quienes desean presentar su reporte a través de esa dirección electrónica.

La segunda modalidad corresponde a la denuncia anónima. Para utilizarla, las personas deben completar un formulario que no solicita datos personales. Esta opción permite comunicar una posible irregularidad sin proporcionar información que identifique al denunciante.

La tercera alternativa es el asistente virtual ARA, un chatbot que ofrece orientación a las personas que necesitan ayuda para presentar una alerta. Esta herramienta acompaña a los usuarios durante el proceso de denuncia.

La campaña Más Integridad, impulsada por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría General de Integridad Pública, incorpora así distintas vías para que pacientes, usuarios y servidores públicos comuniquen posibles actos de corrupción. Los códigos QR instalados en los hospitales permiten ingresar a la plataforma y elegir entre las tres modalidades disponibles.

📍#Guayas | La salud no se negocia, la corrupción no se tolera 🛑 @DrJuanCAveiga y la secretaria general de @Integridad_EC, @DBajanaEC, llevaron #MásIntegridad a @HGMonteSinai, @HUniversitarioG y al Abel Gilbert Pontón. https://t.co/LMzFHtV2mP — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) October 27, 2026

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