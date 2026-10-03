Familia del migrante asesinado en el metro de Nueva York pide ayudar para repatriar sus restos

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Desde la comunidad Corazón de Jesús, en la parroquia Turi de Cuenca, la familia de Mesías Lojano, el migrante ecuatoriano asesinado en el metro de Nueva York, busca apoyo para repatriar sus restos a Ecuador.

Rosa Ortega, esposa del cuencano de 59 años, solicitó respaldo de las autoridades para concretar el traslado y darle sepultura en su tierra natal.

Lojano murió después de ser atacado con un arma blanca el miércoles 30 de septiembre de 2026, mientras viajaba en un tren de la línea J, en Queens.

El ecuatoriano regresaba a su vivienda después de cumplir su jornada laboral cuando fue apuñalado varias veces en el cuello y el pecho. La Policía de Nueva York señaló que no existió una interacción previa entre la víctima y el presunto agresor.

Familia busca llevar los restos de Mesías Lojano a Cuenca

Para la familia, la repatriación de Mesías Lojano desde Estados Unidos tiene un significado especial. Sus allegados aseguran que entre sus planes estaba regresar próximamente a Cuenca, ciudad de la que era oriundo. Ahora esperan que sus restos puedan retornar a Ecuador para despedirlo junto a sus seres queridos.

La familia apeló a la solidaridad ciudadana y a las gestiones que puedan realizar las autoridades ecuatorianas y los organismos consulares. El objetivo es cubrir los costos asociados con el funeral, el traslado internacional y el entierro del migrante cuencano.

Los hijos de Lojano también impulsaron la campaña de recaudación “Support for Mesias Lojano’s Funeral”. En el mensaje difundido para solicitar ayuda recuerdan a su padre como un hombre dedicado a su familia y querido por quienes lo conocieron. Los recursos serán destinados a los gastos relacionados con su despedida y funeral.

Ataque ocurrió dentro del metro de Nueva York

El asesinato de Mesías Lojano en Nueva York ocurrió alrededor de las 17:30 en un tren J que circulaba por Queens. La víctima fue encontrada inconsciente en la estación Woodhaven Boulevard y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Tras el ataque, varios testigos siguieron al sospechoso cuando abandonó el lugar. El hombre llegó hasta el techo de un inmueble cercano, donde permaneció hasta la llegada de los agentes. En el sitio también fue recuperado un cuchillo, según reportó CBS New York.

El detenido fue identificado como Jyrell Thomas, de 25 años y residente del Bronx. La Policía de Nueva York informó que fue acusado de asesinato y posesión criminal de un arma. Las autoridades señalaron además que, de acuerdo con la investigación preliminar, el ataque contra Lojano habría ocurrido sin provocación y sin una interacción previa entre ambos.

La familia espera despedirlo en Cuenca

Mesías Lojano residía en Corona, Queens, y trabajaba en Brooklyn. Uno de sus hijos relató que su padre era un hombre de fe y trabajador, que utilizaba habitualmente el transporte público para regresar a su vivienda.

Mientras el proceso judicial continúa en Estados Unidos, en Turi la familia concentra sus esfuerzos en conseguir que los restos de Mesías Lojano regresen a Cuenca. La aspiración de sus seres queridos es cumplir el retorno que él tenía previsto hacer en vida y darle sepultura en la ciudad donde permanecen parte de sus raíces familiares.

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