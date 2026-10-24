Familia de los Siameses del Ecuador pide privacidad durante el velatorio y sepelio

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

La familia Cevallos, de los Siameses del Ecuador, José Luis y José Armando, solicitó respeto a la privacidad durante el velatorio y posterior sepelio de los hermanos, quienes fallecieron a los 27 años.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, sus familiares pidieron a los medios de comunicación que no asistan a las ceremonias fúnebres, debido al difícil momento que atraviesan.

El respeto y privacidad que se solicita

El comunicado de la familia Cevallos señala que el velatorio y el sepelio tendrán carácter privado. La petición está dirigida especialmente a los medios de comunicación.

“Nuestro deseo es transitar este momento de profundo dolor en la más absoluta intimidad familiar, sin presencia de la prensa”, expresa el documento.

La familia agradeció el cumplimiento de esta disposición y pidió respeto y empatía ante la pérdida.

El dolor de los padres

Damián, hermano de José Luis y José Armando, compartió cómo se encuentran sus padres después del fallecimiento.

“Devastados. No tengo palabras para describir cómo se encuentran mis padres. Adoloridos”, expresó visiblemente afectado.

El hermano de los influencers también contó que habló con ellos cuando ya se encontraban mal y solicitaron su apoyo.

La muerte de los Siameses del Ecuador ocurrió durante un viaje a Medellín, Colombia, donde uno de los hermanos sufrió una descompensación que afectó al otro.

José Luis y José Armando Cevallos dejan un legado

Los hermanos siameses ecuatorianos compartían en Instagram, mediante la cuenta @siamesesdelecuador, diferentes momentos de su vida cotidiana.

Mostraban cómo realizaban actividades personales, sus desplazamientos y los esfuerzos que hacían para cumplir su sueño de caminar.

Ambos practicaban fisioterapia y utilizaban un andador como parte de ese objetivo.

En su última entrevista habían expresado una frase que hoy adquiere especial significado: “Nacimos juntos, morimos juntos”.

Tras confirmar el fallecimiento, sus familiares agradecieron a quienes los acompañaron y ayudaron a cumplir sus sueños.

La familia aseguró que cualquier información adicional será compartida únicamente mediante sus redes sociales oficiales de los Siameses del Ecuador.

Su petición actual es preservar la intimidad familiar durante la despedida de ambos hermanos.

En el mensaje anterior sobre su partida, la familia destacó la alegría, la historia y el cariño que sembraron los hermanos, y aseguró que su legado permanecerá para siempre.

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