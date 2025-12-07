La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, compartió en sus redes sociales el fallecimiento de su padre, Roosevelt Aguiñaga Villafuerte, con un sentido mensaje por su pérdida.

En su publicación, la Prefecta del Guayas señala que “han sido días muy duros, de lucha silenciosa y de pedirle a la vida un poco más de tiempo”.

Agrega que “nadie está preparado para perder a quien ama. Hoy se ha ido mi padre amado, Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte. Me quedo con su abrazo, con su voz y con su ejemplo. Hasta siempre, padre mío”.

Aguiñaga acompañó su publicación con fotos junto a su padre en el día de su boda.

Condolencias

La Prefectura del Guayas compartió una nota de pesar ante la pérdida: “Acompañamos con profundo pesar a nuestra Prefecta Marcela Aguiñaga por la partida de su padre, Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y seres queridos, deseando que encuentren consuelo y fortaleza en estos momentos de dolor”.

Acompañamos con profundo pesar a nuestra Prefecta Marcela Aguiñaga por la partida de su padre, Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte.



Extendemos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y seres queridos, deseando que encuentren consuelo y fortaleza en estos momentos… pic.twitter.com/riEPRPq2jp — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) December 7, 2025

Así mismo, lo hizo la Presidencia del Ecuador en apoyo a la Prefecta: “La Presidencia de la República del Ecuador expresa sus condolencias ante el sensible fallecimiento de Xavier Roosevelt Aguiñaga Villafuerte”.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, envió un mensaje a Marcela: “Que Dios lo tenga en su gloria. Fuerzas a Marcela. Un abrazo fuerte a ella y a toda su familia”. También se pronunció la Alcaldía de Guayaquil con un mensaje de apoyo: “La Alcaldía de Guayaquil expresa su profundo pesar por el fallecimiento del señor Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte, padre de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a ella y a toda su familia, acompañándolos con respeto y solidaridad en este difícil momento”.

Que Dios lo tenga en su gloria.

Fuerzas a Marcela.

Un abrazo fuerte a ella y a toda su familia. 🙏🏻 https://t.co/tEird3lQp9 — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) December 7, 2025

