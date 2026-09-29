Fallece Mayu Quiñones, integrante del grupo de música andina Charijayac

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Este martes 29 de septiembre de 2026, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresó sus condolencias por el fallecimiento de Mayu Quiñones, músico e integrante de la agrupación Charijayac, vinculada a la música andina y a la cultura kichwa otavaleña.

En una nota suscrita por su Consejo de Gobierno, la organización extendió su mensaje a la familia del artista, a sus compañeros de agrupación, a la comunidad Otavalo en el exterior y a sus seres queridos. El documento no precisa la causa, el lugar ni la fecha exacta del fallecimiento.

🖤 La CONAIE expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Mayu Quiñónez, integrante histórico de Charijayac. Su música y poesía dejan una huella en la memoria, identidad y cultura de nuestros pueblos.



Hasta siempre, Mayu. 🕊️ pic.twitter.com/hOYIPEViUK — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 29, 2026

Una trayectoria vinculada a la música de Charijayac

La participación de Mayu Quiñones en Charijayac está documentada en sus trabajos musicales. Una publicación de EL COMERCIO sobre el álbum ‘Vuelve Visionario’ lo identificó como el poeta del grupo y registró su interpretación de ‘Nos vemos en la próxima vida’, una canción escrita por Yuyay Tituaña.

Ese disco reunió diez temas con elementos de música andina, pop, reggae y rock. Su producción se realizó con músicos que residían en Ecuador y Europa, quienes intercambiaron grabaciones para completar las canciones.

En su mensaje de condolencia, la Conaie destacó la relación de Quiñones con la preservación cultural y lo describió como un “incansable guardián de la música y la cultura andina”.

Charijayac nació entre migrantes otavaleños en España

Charijayac se fundó en 1982 por iniciativa de un grupo de migrantes otavaleños residentes en España, según la reseña histórica de la Fundación Teatro Nacional Sucre. En sus primeros años, la agrupación interpretó repertorio de conjuntos de música andina como Quilapayún, Inti Illimani y Bolivia Manta.

Su actividad en Barcelona también la acercó al reggae, el rock y el flamenco. Esas influencias se incorporaron a sus raíces andinas y a sus primeras composiciones, recogidas en los discos ‘Accha Suni’ (1984), ‘Cita en el sol’ (1985) y ‘Cielo Rosa’ (1987).

La trayectoria del conjunto incluyó giras por Europa, Asia y África. Entre sus producciones posteriores constan ‘Otavalo Y.’, ‘Quemando las nubes’, ‘Movimiento indígena’ y ‘Charis@Virtual’, de acuerdo con la misma institución.

La historia del grupo también quedó registrada en un libro

El recorrido de Charijayac fue recogido en ‘Somos el color de la tierra’, una obra escrita y recopilada por Ramiro Velasco. Su presentación se realizó el 19 de marzo de 2025, en Quito, con la participación de la agrupación, Ciespal y Mindalae Group.

El libro documenta la historia biográfica y artística del conjunto en kichwa y español. Además, incorpora recursos de realidad aumentada que permiten acceder a animaciones, música y contenido traducido al kichwa mediante una aplicación, según Ciespal.

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