El volcán Reventador registra 74 explosiones y expulsa ceniza

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

El volcán El Reventador registró 74 explosiones en las últimas 24 horas. Así lo reportó el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional en su informe diario, con datos tomados entre las 11:00 del sábado 31 de octubre y las 11:00 de este domingo 1 de noviembre de 2026.

¿Qué registró el monitoreo?

Además de las 74 explosiones, la estación de referencia contabilizó cinco eventos de largo período, diez tremores de emisión y ocho tremores armónicos. Un tremor es una vibración continua que indica el movimiento de fluidos dentro del volcán.

El Instituto Geofísico mantiene el nivel de actividad superficial en alta y el interno en moderada. Ambos permanecen sin cambios respecto del informe anterior.

El volcán Reventador expulsa ceniza hasta 1 200 metros

Desde la tarde del sábado, las cámaras de vigilancia observaron varias emisiones de gases y ceniza. Las columnas alcanzaron alturas de entre 400 y 1 200 metros sobre el nivel del cráter, con direcciones oeste y noroeste.

Asimismo, la Agencia Washington VAAC publicó un reporte por una nube de ceniza en dirección oeste, con una altura de 1 000 metros sobre el cráter. Esa agencia alerta a la aviación sobre la presencia de ceniza volcánica.

En cuanto a los gases, el sistema satelital MOUNTS midió 27,5 toneladas de dióxido de azufre a las 14:12 del sábado.

Material incandescente por los flancos

Durante la noche y la madrugada, el monitoreo observó el descenso de material incandescente por los flancos del volcán. Ese material llegó hasta los 1 100 metros bajo el nivel del cráter.

Al cierre del informe, el volcán se encontraba totalmente nublado. Por lo tanto, la observación visual queda limitada mientras persista la nubosidad.

La advertencia por lluvias

El Instituto Geofísico no registró lluvias en la zona del volcán durante el periodo del informe. Sin embargo, mantiene una advertencia. En caso de lluvias fuertes, el agua podría removilizar el material acumulado en los flancos.

Ese proceso generaría flujos de lodo y escombros, conocidos como lahares, que descenderían por los flancos y desembocarían en los ríos adyacentes. La advertencia cobra relevancia porque el país atraviesa una temporada de lluvias intensas asociada al fenómeno de El Niño.

El volcán se mantiene en alerta naranja, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. El Reventador está ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Napo.

Más información del volcán Reventador

Preguntas frecuentes sobre el volcán Reventador

❓ ¿Cuántas explosiones registró El Reventador? 74 explosiones entre las 11:00 del 31 de octubre y las 11:00 del 1 de noviembre de 2026, según el Instituto Geofísico. ❓ ¿A qué altura llegó la ceniza del volcán El Reventador? Entre 400 y 1 200 metros sobre el nivel del cráter, con direcciones oeste y noroeste. ❓ ¿En qué alerta está el volcán El Reventador? En alerta naranja, según la Secretaría de Gestión de Riesgos.

❓ ¿Qué son los lahares?

Son flujos de lodo y escombros que se forman cuando las lluvias f ❓ ¿Hubo lluvias en la zona del volcán? No. El Instituto Geofísico no registró lluvias en el periodo de este informe.