Ecuador tendrá lluvias y tormentas la tarde de este domingo 25 de octubre, según el Inamhi

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias y tormentas en Ecuador este domingo 25 de octubre de 2026. El pronóstico incluye precipitaciones en distintas localidades de la Costa y la Sierra, mientras la advertencia meteorológica número 82 continúa vigente.

Los mapas oficiales muestran condiciones variables, con intervalos de sol, nubosidad y lluvias según la región y el momento del día. La información corresponde a localidades específicas y distingue las condiciones previstas para la madrugada, mañana, tarde y noche.

Quito y la Sierra tendrán lluvias durante la tarde

En Quito, el pronóstico del Inamhi establece temperaturas entre 12 y 23 grados centígrados. Para la tarde se prevén lluvias y tormentas eléctricas.

En Tulcán se esperan temperaturas entre 10 y 18 grados, con precipitaciones durante la tarde y la noche. Ibarra registrará entre 12 y 24 grados, también con lluvias previstas para la tarde.

En Cuenca, las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con posibilidad de lluvias durante la noche. Loja tendrá una mínima de 14 y una máxima de 22 grados.

Guayaquil y la Costa registrarán tormentas

El clima en Guayaquil este domingo contempla temperaturas entre 26 y 32 grados, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

Santo Domingo y Quevedo tendrán máximas de 30 grados y precipitaciones previstas en horas de la tarde y noche. Santa Rosa alcanzará los 33 grados, la temperatura máxima más alta entre las localidades costeras mostradas.

En Esmeraldas se esperan temperaturas entre 24 y 30 grados. Manta registrará entre 26 y 31 grados y Salinas entre 26 y 32 grados. En Santa Rosa, las tormentas están previstas para la tarde y la noche, según el gráfico difundido por el instituto.

#PronósticoNacional | Pronóstico del tiempo en varias localidades del Ecuador para el domingo, 25 de octubre de 2026 ⛅️⛈️🌧️

🔴Advertencia N° 82 Vigente

⚠️Tome precauciones pic.twitter.com/rnDa9ytHuI — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 25, 2026

El Inamhi mantiene la advertencia 82 por lluvias y tormentas, por lo que recomienda tomar precauciones ante las condiciones previstas para esta jornada, este domingo en Ecuador.

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