Ecuador reconoció a tres figuras con el Premio Nacional Eugenio Espejo

El presidente Daniel Noboa entregó el Premio Nacional Eugenio Espejo a tres personalidades ecuatorianas durante una ceremonia en el Palacio de Carondelet, este martes 4 de agosto de 2026. El galardón reconoce trayectorias profesionales en el mundo de la cultura y arte, literatura y ciencia.

Premio Eugenio Espejo reconoció a tres ecuatorianos

Los galardonados de este año fueron Carlos Carrión, en Literatura; Paúl Palacio, en Arte; y Carla Estupiñán, en Ciencias.

Carlos Carrión recibió el reconocimiento por su trayectoria de más de 50 años en las letras. Paúl Palacio fue premiado por su trayectoria como artista plástico, escultor y muralista reconocido internacionalmente. Carla Estupiñán recibió el galardón por su dedicación a la investigación durante 47 años.

“Hoy distinguimos a tres ecuatorianos que representan lo mejor de ese talento y esa dedicación. Este reconocimiento honra sus trayectorias, pero también el impacto de su trabajo en un Ecuador que crea, investiga y transforma su realidad.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando la cultura, cuidando nuestro patrimonio con hechos”, manifestó el presidente Noboa.

Premio Nacional Eugenio Espejo tiene tres categorías

El Premio Nacional Eugenio Espejo fue instituido en 1975 y se entrega en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Cultura, que se celebrará el 9 de agosto.

Este año corresponde a la edición número 32 del galardón. El reconocimiento se entrega mediante un proceso de convocatoria, recepción de postulaciones, verificación de requisitos y conformación de ternas.

El premio cuenta con tres categorías: cultura y arte, creaciones literarias y creaciones científicas. Cada galardonado debe acreditar al menos 25 años de trayectoria continua.

Galardonados recibieron medalla y pensión vitalicia

Los ganadores recibieron una medalla, un diploma, 10 000 dólares y una pensión vitalicia equivalente a cinco salarios básicos unificados.

Carla Estupiñán, galardonada en el área científica, manifestó: “Apostar por la cultura y darle el espacio de ser uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad, es apostar por todo”.