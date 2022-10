Ecuador reacciona ante la eliminación de visa de turismo para Colombia

Fotografía compartida por Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador durante una conversación con el secretario de Estado del Ministerio de RREE de Reino Unido, Jesse Norman. Foto: Twitter @juancaholguin

Karina Sotalín (I)

El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, indicó este 18 de octubre del 2022 que habló sobre la exención de la visa de turismo para ecuatorianos durante un diálogo con una autoridad de Reino Unido. Este 17 de octubre de 2022 este país decidió no exigir esa visa a ciudadanos colombianos.

“Recuperamos el tiempo perdido por una década. Hoy conversamos con el secretario de Estado del Ministerio de RREE (Relaciones Exteriores) de Reino Unido, Jesse Norman, sobre la relación comercial, temas de seguridad, el avance de la exención de visado y nuestra coordinación para el Consejo de Seguridad”, destacó Holguín en su cuenta de Twitter.

Esa exoneración fue confirmada la noche del 17 de octubre por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su Twitter: “Agradezco al Reino Unido por su decisión de quitar la exigencia de Visa de turismo a los visitantes colombianos”.

Holguín no publicó más detalles y la Cancillería tampoco reveló más información respecto al asunto. Sin embargo, expertos dicen que Ecuador ha demorado en gestionar la exoneración de esta visa y la que se requiere para ingresar al espacio Schengen.

Marcelo Fernández de Córdova, exvicecanciller de Ecuador, dice que la exención de la visa de turismo para Colombia es una buena noticia para la movilización de sus ciudadanos. Pero “para Ecuador seguimos hablando de la necesidad del retiro de las exigencias de visas para ingresar a los países de la Comunidad Europea y en este caso para el Reino Unido, lamentablemente hasta ahora no hay un resultado positivo”, añade.

A Ecuador también se debería quitar la exigencia de esta visa de turismo, afirma el analista internacional Carlos Estarellas, porque ambos países tienen similares situaciones. Si Colombia con sus problemas de narcotráfico y terrorismo lo consiguió, Ecuador puede hacerlo, estima.

El excanciller explica que cada país decide permitir o no el ingreso de ciudadanos de otras naciones pues son actos soberanos, pero resulta difícil saber qué razones puede tener Reino Unido para no otorgar el privilegio de la exoneración a Ecuador. “Si el país no quiere explicar, simplemente no da paso a la petición de otro país”, refiere.

Este tipo de procesos puede tardar o ser rápido e implica la reciprocidad entre ambos países, es decir que no exijan la visa para entrar, señala. “Habría que preguntarnos si las gestiones que ha hecho Ecuador han sido las adecuadas”, puntualiza el excanciller. Para él, el tuit de Holguín es una afirmación “muy general y muy vaga”.

Visa Schengen

La excepción de esta visa sirve para viajar, sin presentar este documento, a países que integran el espacio Schengen. Se trata de 26 países europeos que acordaron abolir controles en sus fronteras comunes. Entre ellos se incluyen España y Polonia, pero no Reino Unido. Este a su vez está conformado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

En cuanto a la exoneración de la visa Schengen para Ecuador, Estarellas considera que se ha alargado porque Ecuador suscribió tarde un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). Ese convenio ocurrió en 2013 entre la UE, Colombia y Perú. Ese antecedente les abrió paso a la exención.

“En el Gobierno de Rafael Correa nos demoramos mucho tiempo, cuando suscribimos el Tratado ya no existió exoneración”, lamenta el analista.

Fernández de Córdova sospecha que una razón que dificulta la exención de visas es que en los últimos años se ha registrado que muchos ecuatorianos quieren salir del país. “Llegar a un país que no pide visa les facilita la entrada y después se quedan legalmente”, indica.

Estarellas destaca que una de las ventajas de la exoneración de visas es que se reducen los procedimientos para viajar y los costos que representan.

Más noticias relacionadas

Visita nuestros portales: