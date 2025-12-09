Ecuador recuerda el Día de los Derechos Humanos con riesgos para garantías fundamentales: vida, libertad y seguridad

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Día de los Derechos Humanos recuerda la Declaratoria Universal que se dio el 10 de diciembre de 1948 en París y marcó un antes y un después en la protección de las personas. Se reconocen cumplimientos inalienables. Ecuador recuerda esta fecha con desafíos para cumplir garantías fundamentales: vida, libertad y seguridad.

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Día de los Derechos Humanos en Ecuador

Violencia contra niños y niñas, femicidios, así como la trata de personas, amenazan esos derechos primordiales. En el país, la conmemoración coincide con los 35 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

Unicef recuerda que el país asumió este compromiso en 1989 y reconoció a niños y niñas como sujetos plenos de derechos, incluyendo a la vida, protección y un entorno libre de violencia.

¿Se cumplen los derechos de los niños y niñas?

Según datos del Instituto de Estadística y Censos (INEC), a 2025, se calcula que en Ecuador hay más de 3,5 millones de niños y niñas: 1,8 millones y 1,7 millones, respectivamente. El 49,4 % vive en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

Según Unicef, el 36,5 % de menores de 5 años vive en pobreza por ingresos y 1 de cada 5 niños menores de 2 años presenta desnutrición crónica.

Además, la mitad de niños menores de 5 años sufre maltrato físico o psicológico en su propio hogar. En 2024, cinco niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz cada día, producto de violencia sexual.

Apenas este 6 de diciembre de 2025, una bebé de seis meses murió como resultado de golpes. El presunto responsable es su padre, quien ya fue detenido y es procesado por la Fiscalía. La niña llegó a un hospital de Loja en estado crítico, se definió un traumatismo craneoencefálico y no sobrevivió.

De igual forma, los agresores sexuales están en el núcleo de los niños, niñas y adolescentes. World Vision Ecuador refiere que el 21 % de menores de edad en Ecuador ha sido víctima.

Más sobre el tema: Violencia sexual a niños y niñas es una lacra en Ecuador y un 65% se da en entornos cercanos

En Babahoyo, una niña de 6 años se encontraba junto a sus padres en la vivienda del agresor. La Fiscalía reporta que, cuando ellos se ausentaron por unos minutos, el ahora sentenciado, tío político de la pequeña, la violó.

Al regresar al hogar, los padres notaron un comportamiento inusual en la niña y signos de la agresión. La víctima fue trasladada a una casa de salud, donde permaneció internada por varios días.

Un pacto por la infancia

Paradójicamente, el Día de los Derechos Humanos llega a un año de una violación tajante: la desaparición forzosa y asesinato de ‘Los 4 de Las Malvinas’. 17 militares son procesados por el crimen que apagó los sueños de Ismael, Josué, Steven y Nehemías.

Ismael y Josué, de 15 y 14 años, querían comprarle una casa a su mamá. El primero soñaba con jugar fútbol en Brasil. El segundo, era responsable y sensible.

Nehemías, de 15 años, alegraba con sus cantos y Steven, de 11 años, también soñaba con comprarle una vivienda a su mamá y tener un Ferrari. Esos sueños se apagaron con insultos, golpes y, finalmente, la muerte. Sus cuerpos fueron quemados y sus familias piden justicia.

El reclutamiento de niños por el crimen organizado

El reclutamiento de niños y adolescentes por grupos de delincuencia organizada (GDO) es otra vulneración latente a los derechos en Ecuador.

La Estrategia Emergente para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescente, publicada por el Ministerio del Interior en enero de 2025, refiere que, por ejemplo, el reclutamiento en planteles educativos se da a partir de los 10 años.

Guayas es la provincia con mayor vulnerabilidad. Las otras localidades que presentan más factores de riesgo son Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Pero, el espectro cada vez es más amplio.

El estudio ‘Doble criminalización en cantones de ‘alta peligrosidad’ en Ecuador: un análisis in situ’, realizado entre 2023 y 2024 por Katherine Herrera, experta en seguridad nacional, da cuenta de que hay niños amenazados o convencidos, teniendo como base la fragmentación del tejido social.

Aunque, para 2025, en un nuevo levantamiento de datos por parte de la experta, se evidencia que hay menores de edad que buscan ser parte de los grupos, ya sea por necesidad o normalización del crimen. Para 2025, se confirmó que la premisa: los niños son vistos como objetos desechables y mano de obra barata.

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En sitios como Machala, hay niños que reciben 200 dólares por el asesinato de personas. Desde el Gobierno se creó un comité para erradicar la problemática.

Entre los lineamientos se incluyen: atención especializada, información y reforma legal. También se anunció la creación de centros cívicos, definición de protocolos y la presentación de un proyecto normativo. Sin embargo, aún se esperan los resultados.

El derecho a la vida de las mujeres sigue en riesgo

La violencia contra mujeres también marca esta fecha. La Asociación Latinoamericana de Desarrollo Alternativo (Aldea) reporta 349 femicidios entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, la cifra más alta registrada desde que se tipificó el delito en Ecuador (2014), con una mujer o niña asesinada cada 22 horas.

El 78 % de estos crímenes ocurrió con armas de fuego. La organización advierte que la criminalidad organizada incrementa el riesgo para mujeres y niñas.

El femicidio de Juana (nombre protegido), en Guayaquil, es uno de esos casos. El integrante de un grupo delictivo es el presunto autor. Él se interesó en ella, madre de tres hijos.

La joven tenía una pareja, quien, hasta donde se supo, era parte de una organización rival de la del implicado en el crimen. El hecho ocurrió en 2023. Ella fue desaparecida y asesinada.

El derecho a la vida se vulneró por partida doble

Cristina perdió la vida a manos de la violencia femicida hace cinco años. La mujer estaba embarazada, luego de años de intentar ser madre. Poco antes de alumbrar a su hijo fue asesinada. El hecho ocurrió en Santo Domingo.

El padre del niño fue sentenciado como el culpable, quien había huido y, en este 2025, fue extraditado desde Perú. El día que ella desapareció y luego fue asesinada, él le ofreció entregar un rubro para los gastos del embarazo. El hecho se produjo un 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Infografía Feminicidios

Datos de Feminicidios Edad promedio de víctimas 2022: 29 años 2023: 22 años 2025: 19 años Uso de armas de fuego 2024: 73% de feminicidios 2023: 62% Feminicidios por región Guayas: 332 Manabí: 132 Los Ríos: 103 Sin políticas eficaces para frenar el crecimiento de la violencia. Fuente: Aldea

La libertad se rompe con la trata de personas

La trata de personas continúa como otra grave amenaza a los derechos humanos. El Ministerio del Interior registró 78 víctimas en el primer semestre de 2025, especialmente en Pichincha, Sucumbíos y Esmeraldas.

El 77 % corresponde a mujeres, adolescentes y jóvenes, principalmente explotadas sexualmente. No obstante, a ciencia cierta, no se conoce cuántos casos pueden existir.

Ese delito anula el derecho a la libertad, entre otras garantías fundamentales. Se trata de una problemática que incluye la captación, traslado y explotación de seres humanos con fines económicos, sexuales o de servidumbre, amparados en dinámicas de abuso, control y violencia.

A Violeta (nombre protegido), de 15 años, por años, le quitaron ese derecho. Ella, quien compartió su historia en el pódcast Esperanza, de EL COMERCIO, vivió violencia en su hogar, migración forzada y, tentada por la promesa de mejorar su situación, fue víctima de explotación sexual.

Ella fue violentada y, en agosto de 2023, llegó al Nido de Protección, una casa de acogida de la Fundación Alas de Colibrí. Ahora, sueña con ser cantante y una magistrada. Sin acciones, esa y otras ilusiones pueden verse anuladas.

Una crisis que alarma y es diaria

El 22 de abril de 2025, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) presentó el informe ‘La problemática de la desaparición de personas en Ecuador’, a partir de datos abiertos del Ministerio del Interior e información de la organización.

Según el estudio, en Ecuador se reportan, aproximadamente, 18 desapariciones al día. Entre las causas para la desaparición de personas están hechos familiares, de violencia, secuestro extorsivo y, justamente, trata de personas-

En el país, uno de los elementos más críticos corresponde a la trata interna; es decir, en la que el victimario suele formar parte del propio núcleo familiar o del entorno cercano de la víctima.

¿Cuál es el saldo de los derechos humanos en Ecuador?

Arturo Moscoso, experto en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, remarca puntos que han empañado el cumplimiento de los derechos humanos en Ecuador: violencia criminal, militarización de la seguridad pública, así como fragilidad de las instituciones encargadas de controlar y hacer justicia.

El experto se refirió, en esa línea, que ampliar las facultades militares es un riesgo, sin el control respectivo y las garantías suficientes. Persisten problemas estructurales, como que, a pesar de que la Constitución reafirma derechos primordiales, esto no se traduce en la realidad.