Ecuador reconoce el corredor amazónico que conecta Yasuní, Limoncocha y Cuyabeno

Ecuador reconoció oficialmente el corredor de conectividad Yasuní – Limoncocha – Cuyabeno, un territorio que abarca 173 396,09 hectáreas de bosque amazónico. Este corredor enlaza el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Biológica Limoncocha y la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno.

Corredor que conecta Yasuní, Limoncocha y Cuyabeno en Ecuador

La iniciativa integra áreas protegidas, comunidades indígenas, actividades productivas sostenibles y paisajes naturales dentro de un modelo de conservación territorial.

Las áreas núcleo del corredor incluyen predios vinculados al proyecto gubernamental Conservación de Bosques, ubicados en las comunas kichwas Sani, El Pilchi, Santa Elena, Itaya, Parutu Yacu, Mandari Panga, Limoncocha y San Francisco Chicta. Además, forman parte territorios de las nacionalidades siona y siekopai.

Compromiso del Estado con la conservación

La viceministra de Ambiente y Marino Costero, Alicia Jaramillo, destacó que el reconocimiento del corredor representa un compromiso del Estado con una gestión territorial orientada a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la participación activa de las comunidades que habitan estos territorios.

Estructura del Corredor

El corredor se estructura sobre tres componentes fundamentales:

Gobernanza: Participación de comunidades indígenas, gobiernos autónomos descentralizados y autoridades locales.

Participación de comunidades indígenas, gobiernos autónomos descentralizados y autoridades locales. Patrimonio natural: Enfoque en mantener la conectividad ecológica.

Enfoque en mantener la conectividad ecológica. Producción sostenible: Incorporación de actividades agrícolas, ganaderas y forestales compatibles con la conservación.

Biodiversidad en el área

De acuerdo con la información presentada por las instituciones participantes, en el área se han registrado 3 690 especies de flora y 3 997 especies de fauna. Entre ellas figuran el delfín rosado, el águila harpía, el jaguar y la tortuga charapa grande, especies catalogadas bajo diferentes categorías de amenaza.

Importancia de la conectividad ecológica

Claude Gascon, director ejecutivo interino y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), destacó que la conectividad ecológica es un elemento clave para la conservación de la biodiversidad amazónica. Además, señaló que el proyecto promueve la participación activa de los pueblos indígenas y la preservación de hábitats esenciales.

Colaboración interinstitucional

El reconocimiento oficial fue resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE), Conservación Internacional-Ecuador y Ecociencia–Kolibría. Estas entidades desarrollaron el proceso técnico, levantaron información y realizaron consultas previas libres e informadas con las comunidades involucradas.

Proyecto “Corredores de conectividad amazónicos”

La iniciativa forma parte del proyecto “Corredores de conectividad amazónicos”, ejecutado por el MAE y Conservación Internacional-Ecuador. Este proyecto cuenta con el apoyo de WWF Ecuador dentro del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía, liderado por el Banco Mundial y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Conexión entre áreas naturales representativas

El corredor Yasuní-Limoncocha-Cuyabeno conecta tres de las áreas naturales más representativas de la Amazonía ecuatoriana. Entre ellas se encuentra el Parque Nacional Yasuní, considerado una de las zonas con mayor biodiversidad por unidad de superficie en el planeta.